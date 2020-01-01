نتائج اجتماع جريزمان "الحاسم" مع برشلونة

جريزمان لن يرحل عن برشلونة في الموسم القادم....

التقى أنطوان جريزمان ، مهاجم نادي برشلونة ، مع قادة النادي الكتالوني يوم الثلاثاء ، لتوضيح وضعه في الموسم المقبل .

وكشفت صحيفة ليكيب آخد المستجدات حول رحيل لاعب أتلتيكو مدريد الأسبق، بعدما ازدادت تلك الأنباء بسبب الانتقادات الموجهة له نظرًا لتراجع مستواه.

لكن الفرنسي ظهر بشكل مميز رفقة البارسا في مباراة فياريال الماضية وسجل هدفاً و قدم مباراة متكاملة و ساعد فريقه على سحق أصحاب ملعب لا سيراميكا برباعية لهدف.

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وادَّعت ليكيب يوم أمس الثلاثاء بقاء جريزمان مع البرسا بعدما أكدت الإدارة، متمثلة في المدير التقني بلال أبيدال، ذلك في اجتماع مع ممثليه.

فبحضور شقيقة ووكيلة أعمال اللاعب في الوقت ذاته، ماود جريزمان، على رأس ممثلي بطل العالم 2018، أبدى سيتيين ثقته الكاملة بابن الـ29 عامًا، قائلًا لأنطوان بشكل حاسم"نحن نعول عليك كثيرًا"، طبقًا لليكيب.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا بعد أن كان بديلاً ضد إشبيلية وأتلتيكو مدريد ، وبعد مشاكل التكيف في عامه الأول قد استعاد وضعه لإثبات أحقيته بالمشاركة أساسياً مع سيتيين.