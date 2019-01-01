نبيل نيغيز: قلة الخبرة تسببت في عدم فوزنا على الأهلي

مدرب شبيبة الساورة الجزائري، يتحدث عن عدم الفوز على الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نبيل نيغيز، المدير الفني لفريق شبيبة الساورة الجزائري، على أن فريقه استطاع السيطرة على الشوط الأول خلال مباراة الأهلي، ولكن الخبرة كانت لصالح الأخير.

مدرب شبيبة الساورة قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" القطرية: "نقص الخبرة منعنا من تسجيل أهداف خلال الشوط الأول، بالإضافة إلى خبرة الأهلي".

نيغيز تابع: "عدم تركيز دفاعنا تسبب في استقبال هدف التعادل، وكان من الممكن الفوز لولا الهدف الذي جاء في الشوط الثاني من سوء تمركز اللاعبين".

⏱️ نهاية المباراة



الأهلي يتعادل خارج أرضه مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط مؤقتًا pic.twitter.com/fbneeu5o3b — جول مصر (@goaleg) January 18, 2019

نبيل نيغيز أردف: "أنا راضي عن الفريق وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير على المساندة للظهور بهذا الشكل خلال المباراة".

واشار مدرب شبيبة الساورة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تلاشي كل الأخطاء التي وقع فريقه فيها، قائلًا: "ينتظرنا مستقبل زاهر".

شبيبة الساورة تعادل مع الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.