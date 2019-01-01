نبيل معلول يوضح أخطاء أجيري التي أطاحت بمصر من أمم إفريقيا

مصر ودعت البطولة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، والمدرب الكبير في الوطن العربي، عن أسباب خروج منتخب مصر من البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة على يد جنوب إفريقيا بدور الـ16 بعد الهزيمة بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية: "أجيري مدرب لم يضع بصمة في المنتخب المصري وطريقة الأداء مطلقًا، سواء في الناحية الهجومية أو الدفاعية".

وأضاف: "أجيري فشل مع الفراعنة فشل ذريع، وكان الأرجنتيني كوبر أفضل بكثير منه في قيادة المنتخب المصري، وكان هناك شكل داخل الملعب".

وتابع معلول: "المدرب القادم لمنتخب مصر يجب أن يكون بسيرة ذاتية قوية ولا يهم جنسيته ولكن يجب أن يكون قادرًا على قيادة الفراعنة".

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وكان منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا لمجموعته الأولى، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات فوز على زيمبابوي والكونغو وأوغندا.