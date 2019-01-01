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نبيل فقير يحدد موقفه من تشيلسي والتجديد لليون

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Getty Images
الفرنسي يريد الحصول على المزيد من الوقت لاتخاذ قراره

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث صانع الألعاب الفرنسي، نبيل فقير، عن مستقبله مع ليون الفرنسي، في ظل الصراع بين ليفربول وتشيلسي للحصول على خدماته.

وكان فقير قريبًا من الانضمام لصفوف ليفربول في الصيف الماضي، قبل كأس العالم، لكن الصفقة فشلت، ليدخل تشيلسي في المنافسة بسوق الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد صاحب الأصول الجزائرية، في صيف 2020، ليفتح الباب أكبر حول رحيله.

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اللاعب تحدث للصحافة الفرنسية حول مستقبله ووجهته المقبلة: "أنا سعيد في ليون، لكن من هو اللاعب الذي لا يريد استشكاف دوري جديد، ونادٍ أخر".

وعن اهتمام البلوز بالحصول على خدماته رد ضاحكًا: "لم يتحدث معي أي، لكنهم قد يشاهدون موقفي بدون الحديث معي".

ويصر اللاعب البالغ 25 عامًا، من عدم التسرع في تجديد تعاقده مع ليون، كون النادي الفرنسي يريد تأمين خدماته بعقد طويل الأمد.

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قائد ليون واصل حديثه: "المحادثات تتواصل، لقد جلست مع رئيس النادي، وهي تسير ببطء، عندما أتخذ قراري، لست في عجلة من أمري، لا أريد أن أضع الضغوط على أحد أريد فقط الحصول على الوقت".

اللاعب الفائز بلقب كأس العالم مع فرنسا، خاض الموسم الحالي، 21 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

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