نبيل فقير معروض على ريال مدريد

تقارير صحفية اسبانية تؤكد أن نبيل فقير نجم ليون الفرنسي معروض على فريق ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الفرنسي نبيل فقير نجم فريق ليون معروض على فريق ريال مدريد للانضمام له في يناير المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" التي ذكرت أن نادي ليون أصبح لديه فكرة بيع اللاعب في وقت قريب للاستفادة ماديًا منه.

وكان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون قد أعرب عن غضبه سابقًا من فقير بسبب مماطلة اللاعب ورفضه لتجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

وارتبط اسم فقير بريال مدريد في الصيف الماضي أيضًا رفقة كلًا من ليفربول وبرشلونة، إلا أن تمسك النادي الفرنسي بنجم منتخب الديوك أفسد انتقاله.

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وقد يفكر ريال مدريد في الاستعانة باللاعب الفرنسي في صفوفه من أجل تعويض الرحيل المنتظر لنجمه الكرواتي لوكا مودريتش الذي قد يرحل بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن عقد فقير رفقة فريق ليون ينتهي بنهاية الموسم المقبل، أي أنه سيكون حرًا في الرحيل مجانًا بيوليو 2020.