نبيل دونجا : ألميريا حاول التعاقد معي وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

المستشار تركي آل الشيخ طلب ضمي إلى ألميريا قبل بداية الموسم

نفى اللاعب نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز وجود مفاوضات معه من قبل قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك للانتقال إلى أحدهم الفترة المُقبلة.

وفي تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد قال : ""جددت عقدي مع بيراميدز، ولا أشغل نفسي وتركيزي بمفاوضات القطبين الأهلي والزمالك لكن اللعب لأحدهم شرفًا لي".

كما كشف دونجا عن حقيقة المفاوضات مع نادي ألميريا الإسباني وقال : "المستشار تركي آل الشيخ طلب ضمي إلى ألميريا قبل بداية الموسم لكن تمسك إدارة بيراميدز حالت دون ذلك".

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وبالحديث عن طموحه مع الفريق حاليًا قال : "كل تركيزنا حاليًا في مشوارنا بالكونفدرالية ونسعى لتحقيق بطولة قارية، وأحترم تعاقدي مع بيراميدز بكل تأكيد".

وواصل دونجا : "أجتهد للوصول للمكانة التي أتمناها سواء مع فريقي أو مع منتخب مصر، كما أستفيد من خبرات جميع المدربين لتطوير مستواي الفني، ورغم أنني كنت من أقل العقود في بيراميدز إلا أنني مؤمن بقدراتي أن أصبح من أهم اللاعبين".

يُذكر أن بعض التقارير تحدثت عن وجود رغبة لدى قطبي الكرة المصرية في التعاقد مع اللاعب صاحب الأداء المميز في خط الوسط.