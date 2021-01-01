نبأ سعيد لعشاق كرة القدم.. عودة الجماهير إلى المدرجات في إيطاليا قريبًأ

أخيرًا..

خرجت تقارير صحفية إيطالية ترجح عودة الجماهير مرة أخرى إلى مدرجات الدوري الإيطالي بداية من مطلع شهر مايو المقبل.

وتعاني كرة القدم من غياب الجماهير على مدار السنة الأخيرة في أعقاب تفشي فيروس كورونا ومحاولة الحد من التجمعات البشرية.

لكن بدايةً من يورو 2020 الذي يقام الصيف المقبل في 12 مدينة أوروبية، ستبدأ الجماهير بتزيين المدرجات مرة أخرى، ما شجّع البعض على التسريع بهذه العملية.

ووفقًا لما قالته شبكة "أنسا" الإيطالية، فإن الحكومة الإيطالية في طريقها للسماح لـ1000 مشجع بالحضور إلى مباريات السيري آ بداية من شهر مايو المقبل.

لكن على أي حال، سيقتصر هذا الحضور الجماهيري فقط على المناطق التي تصنف "صفراء" في إيطاليا، أي أنها لا تعاني من تفشي فيروس كورونا.

أندريا كوستا، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لشبكة سكاي ألمح إلى الأمر نفسه، حيث قال "منحنا الموافقة لبطولة أوروبا، والآن ننظر أمر كأس إيطاليا بحضور 15% من سعة الملعب".

الجدير بالذكر أن إيطاليا أعلنت أن ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما سيستقبل 25% من سعته خلال بطولة اليورو المقبلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن نهائي كأس إيطاليا سيجمع بين العملاق يوفنتوس مع الفريق الواعد أتالانتا، ويفترض أن يقام كما تجري العادة أيضًا في الأولمبيكو.