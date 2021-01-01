نبأ سعيد لبرشلونة.. بيكيه على وشك العودة وقد يلحق بمباراة باريس سان جيرمان

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أوشك جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، على العودة مرة أخرى إلى الملاعب إلى درجة ازدياد فرصه في اللحاق بمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

بيكيه كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خضع على إثرها لعملية جراحية في الأشهر الماضية، وكان مقدرًا له بصورة مبدئية أن يغيب عن الملاعب حتى أبريل القادم.

إلا أن أحدث التقارير الواردة من إذاعة "كادينا سير" تشير إلى اقتراب الإسباني من تماثل الشفاء تمامًا بعد برنامج طبي صارم يجعله على وشك دعم دفاعات رونالد كومان بالفترة المقبلة.

التقرير أشار إلى أن بيكيه على الأغلب سيكون متاحًا أمام كومان في مباراة بي آس جي المقرر لها يوم 16 فبراير، مع تأكد مشاركته في الإياب بعدها بثلاثة أسابيع.

النبأ يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة، فمؤخرًا عانت دفاعات النادي الكتالوني كثيرًا بإصابة قائدها الأول واضطر كومان للاعتماد على الثنائي الشاب مينجويزا ورونالد أراوخو لإنقاذ الموقف.

كانت هذه هي الإصابة الأولى الكبيرة التي يتعرض لها بيكيه في مسيرته، ويبدو أنه تعامل معها بصورة مثالية منذ أن قرر الاعتماد على علاج محافظ واختار طاقم طبي متمكن.

الجدير بالذكر أن الإصابة داهمت بيكيه خلال مباراة أتلتيكو مدريد في نهاية نوفمبر الماضي، والتي هُزم فيها البرسا بهدفٍ نظيف في ملعب واندا ميتروبوليتانو.