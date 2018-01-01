ناينحولان يعترف: وضعي في إنتر ميلان أفضل

ناينجولان يتحدث حول وضعه الحالي في إنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم البلجيكي رادجا ناينجولان متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي حول حالته مع الفريق والجماهير واللاعبين والمدرب لوتشيانو سباليتي، حيث أكد أنه يعيش أيامًا جيدة في إنتر ويشعر أنه أفضل. اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وكان رادجا ناينجولان قد تحدث لوسائل الإعلام الإيطالية على خلفية قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي والتي أقيمت ظهر اليوم الإثنين، تلك التي أسفرت عن مواجهة إنتر ميلان لنظيره رابيد فيينا النمساوي.

وخلال حديثه، رأي ناينجولان أن حالته في إنتر أفضل مما كانت عليه في روما، حيث قال: "الوضع هنا جيد، أشعر أن الجميع يريدني من مدرب للاعبين وإدارة، كل شيء يسير على ما يرام"

وأضاف: "مع لوتشيانو سباليتي تكون الأمور جيدة دائمًا، لقد لعبت أفضل موسم في حياتي معه في روما، وهو كان الدافع الأكبر لانتقالي إلى إنتر لكي ألعب معه مرة أخرى"

وتابع: "نهاية علاقتي مع روما كان بها من المرارة ما يكفي، ولم أكن أود أن تنتهي العلاقة بهذا الشكل، ولكن كل شيء يمر، وعلينا أن نتكيف مع جميع الأوضاع"

يذكر أن ناينجولان كان قد انضم إلى صفوف إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك بعدما رفضت إدارة نادي روما تجديد عقده.