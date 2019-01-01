ناينجولان: أنا مدين لإنتر ودجيكو لاعب كبير

النينجا يتحدث عن موسمه الأول في ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد رادجا ناينجولان، نجم إنتر، أنه يشعر بالدين نحو ناديه بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول بعد توالي الإصابات وعدم مشاركته باستمرار.

وعانى ناينجولان مع الإصابات العضلية طوال الموسم الجاري ولم يتمكن من المشاركة بشكل متواصل مع النيراتزوري على مدار الموسم.

وقال البلجيكي مع "كوريري": "أشعر أن علي دين نحو إنتر، تعرضت لثلاث أو أربع إصابات لم تجعلني أظهر بمستواي الطبيعي وأقدم المنتظر مني".

وأتبع: "أنا أحتاج للعب حتى أصل لقمة المستوى، وهذا لم يحدث باستمرار، ربما لأنني تقدمت في السن وأصبحت عجوزاً، ارتكبت أخطائاً أيضاً، ولكني أريد إنهاء الموسم في أحسن حال".

وعن الشائعات بخصوص اهتمام إنتر بضم إيدن دجيكو: "حتى لو كان في الثالثة والثلاثين ولكنه لاعب كبير يعطي كل شيء للفريق ولكن تأثر بمستوى الفريق هذا العام، لن يسألني عن ميلانو لأنه يعرفها جيداً كما كنت أعرفها أنا أيضاً قبل قدومي".

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وواصل: "نملك إيكاردي ومهاجم آخر عظيم في صورة لوتارو والذي سيصبح لاعباً هائلاً، مشكلة إيكاردي انتهت، كفاكم حديثاً، يتدرب وهذا المهم، وإذا امتلك مشكلة مع شخصاً ما ليواجه شخصياً، هذا لا يخص الفريق".

وأوضح ناينجولان أسباب كره يوفنتوس: "أنا مولود هكذا، الأمر بسبب هتافات جماهيره ضدي وشعوري بالفخر، البعض يفضل الذهاب هناك والفوز بالدوري بلعب عشر مباريات، لست أنا".

وأشاد البلجيكي بنيكولو زانيولو: "طبيعي عندما تكون في الثامنة عشر وتلعب جيداً أن يشيد بك الجميع، لا أملك مشكلة في هذا، ولكني عانيت في البداية في سيري بي مثلاً لأصل، من السهل تقديم موسم جيد، ولكن لنرى كيف سيكون زانيولو بعد عشر سنوات".

وحول مونتشي، المدير الرياضي السابق لروما: "كانت بيننا علاقة مفتوحة، أنا و6-7 لاعبين يتحدث دائماً معنا عن الفريق، جعلني أشعر أنني مهم، ثم باعني، لولاه لكنت لازلت في روما، استمر في الحديث عن حبه لروما ثم الآن هو في إشبيلية بعد اتفاقه معهم، هذا يخبرك أشياء عن طبيعة شخصيته".

وختاماً، تحدث ناينجولان عن مدربه لوشيانو سباليتي: "برأيي لو أنهينا الموسم ثالثاً فهذا هدف وتحسن عن الموسم الماضي ويستحق الاستمرار، الحديث عن كونتي لا يساعد أحد".

ويلعب إنتر مساء الأحد مع فروسينوني ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.