ناينجولان يهاجم جمهور إنتر بسبب دجيكو

ناينجولان عاد إلى كالياري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل رادجا ناينجولان، لاعب كالياري، في سجال مع جمهور فريقه السابق إنتر بسبب لاعب روما إيدن دجيكو وتجديد عقده.

دجيكو جدد عقده مع روما حتى 2022 بعدما كان قريباً من الانتقال إلى صفوف إنتر، ولكن تأخر تحرك النيراتزوري أفسد الصفقة.

وقام ناينجولان بتهنئة دجيكو عبر حسابه على إنستاجرام على تجديد عقده، الأمر الذي أثار حفيظة جمهور إنتر وجعلها تهاجم لاعبها السابق.

ورد ناينجولان عبر إنستاجرام قائلاً: "الآن أيضاً لا يمكنني تهنئة صديق وأتعرض للذبح؟ هذا شيء يدعو للضحك، دجيكو ستظل صديقي".

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ناينجولان انتقل في وقت سابق هذا الصيف إلى صفوف كالياري على سبيل الإعارة من إنتر للموسم المقبل.