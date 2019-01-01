ناينجولان: سأجعل إنتر يندم على رحيلي

النينجا يعود إلى كالياري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد رادجا ناينجولان، لاعب إنتر، أنه لم يكن عازماً على ترك الفريق وتم إجباره، مؤكداً أنه سيجعل النادي يندم على قراره.

وتوصل إنتر لاتفاق مع كالياري لإعارة ناينجولان الموسم المقبل، وذلك بعد رفض الأخير عرض فيورنتينا، بحسب التقارير.

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وقال ناينجولان للصحافة بعد عشاء لتوديع زملائه: "أنا سعيد للعودة لمنزلي، قمت باختيار تم إجباري عليه قليلاً، ولكن لا بأس".

وأكمل: "سأحاول تقديم الأفضل في كالياري، الآن لدي أولويات جديدة ومن السهل الاختيار، سأهتم فقط باللعب الآن".

وختم: "سأثبت لإنتر الخطأ الذي وقع فيه وأجعلهم يندمون على تركي أرحل".

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وتشير التقارير أن ناينجولان يعود لكالياري على سبيل الإعارة المجانية مقابل أن يتحمل الأخير راتبه كاملاً للموسم المقبل.