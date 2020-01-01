كم عمر نايف هزازي؟ ما هي أبرز محطاته وهل يشبه زين الدين زيدان؟

في حوار صحفي شبه نايف هزازي نفسه بزين الدين زيدان نجم ريال مدريد كلاعب ومدرب، فلماذا اختار لاعب الاتحاد والنصر السابق زيدان؟ وكيف كانت مسيرته؟

أحمد رضوان | تويتر

ظهر نايف هزازي في حوار خاص معه مساء أمس الثلاثاء 18 أبريل 2020 ميلاديًا الموافق 25 شعبان 1441 هجريًا، وأطلق مجموعة من التصريحات التي انتشرت كالنار في الهشيم في الأوساط الرياضية السعودية.

تحدث هزازي عن بداية مسيرته وعن انتقاله للنصر من الشباب وتحدث عن مشواره مع كرة القدم بشكلٍ عام، وخلال الحديث شبه نفسه بزين الدين زيدان نجم ريال مدريد، وأعرب عن تمنيه قيادة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

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فما هو أبرز ما جاء على لسان نايف هزازي؟ ولماذا شبه نفسه بزيدان وما الذي قدمه خلال مسيرته مع كرة القدم؟ هذا ما سنتعرف عليه.

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ما هي أهم تصريحات نايف هزازي؟

كشف نايف هزازي مهاجم العدالة السعودي أن انتقاله من الشباب إلى نادي النصر عام 2015 كان ضد رغبته، إذ كان يتمنى البقاء في فريقه لكن رغبة الإدارة كانت بيعه والاستفادة من العرض المالي الكبير.

وأوضح المهاجم صاحب الـ31 عامًا أن توقيعه للعالمي جاء بطلب من إدارة الليث التي فضلت عرضه على عرضي الأهلي والهلال بسبب القيمة المالية، مضيفًا عن تلك التجربة في حواره مع صحيفة الرياضية "لم أنجح في النصر وهذا لعدم منحي الفرصة الكاملة مع الفريق رغم أنني عندما كنت أدخل بديلًا أسجل لكن أجد نفسي في المباراة التي تليها في الدكة ولا أعلم السبب".

وأكد هزازي خلال حواره أنه اختار الانضمام للعدالة ليحصل على فرصة اللعب بانتظام، مشددًا على عزمه استعادة مستواه وأهدافه ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في السعودية، مشيرًا كذلك إلى طموحه بقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 حال تأهله.

إذ قال "‫الفرصة مع المنتخب لا تزال موجودة، وإذا أخذت فرصتي كاملة في العدالة أتوقع أن أقود هجوم الأخضر في كأس العالم 2022 إذا تأهلنا بحول الله. الفرصة لا تزال موجودة خاصة مع إجادتي للضربات الرأسية، وأتمنى أن أعود للمنتخب من بوابة العدالة حتى أعطي هذا الفريق الطموح حقه".

المهاجم الذي لعب لأندية الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد والعدالة أبدى رغبته في إلغاء هذا الموسم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي نظرًا لحاجة اللاعبين إلى فترة إعداد جديدة قبل استئناف النشاط الكروي، كما أيد قرار تقليص عدد الأجانب في البطولة إلى 4 بدلًا من 7.

واختار هزازي ياسر القحطاني ردًا على سؤال حول المهاجم الذي تمنى أن يلعب بجانبه فترة أطول، وأضاف حول أسطورة الكرة السعودية وهل هو ماجد عبد الله أو سامي الجابر "‫بالنسبة لي محمد نور هو أسطورة الكرة السعودية عطفًا على الإنجازات التي حققها مع الاحترام الكامل لماجد عبدالله وسامي الجابر".‬

واختتم: "الهلال هو الأفضل في السعودية خلال الوقت الحالي لأنّه يمتلك استقرار إداري ولديه لاعبين على أعلى مستوى حتى على دكة البدلاء.

لماذا شبه نايف هزازي نفسه بزيدان؟

قد يكون هذا الأكثر تداولاً اليوم الذي جاء على لسان نايف هزازي، حيث أكد أنّه يشبه المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان، والذي امتلك مسيرة رياضية رائعة.

وأجاب هزازي على هذا السؤال بقوله: "أشبه زيدان لأن موهبته انفجرت في سن كبيرة، وهذا ما حدث معي".

إذا بحثنا في مسيرة زيزو كلاعب سنجد أن رغم أنه كان لاعبًا رائعًا، إلا أنه لم يتوهج إلا مع بداية الألفية الجديدة عندما انضم لريال مدريد ، واكتملت صورته كأسطورة من أساطير كرة القدم في كأس العالم 2006 مع منتخب فرنسا.

بدأ زيدان مسيرته في نادي كان في 1989 واستمر فيه حتى 1992، ثم انتقل لبوردو وظل فيه حتى عام 1996، والذي شهد نقله مهمة في تاريخه بالانضمام ليوفنتوس الإيطالي، ثم اختتم مسيرته في الملكي في عام 2006.

قدم زين الدين زيدان نفسه بشكلٍ جيد في كأس القارات عام 1997، لكن جمهور كرة القدم تعرف عليه بشكلٍ حقيقي في كأس العالم 1998، حينما سجل هدفين من ثلاثية الديوك في شباك البرازيل في النهائي، وكان يبلغ من العمر حينها 26 عامًا.

كانت النقلة الكبيرة في حياة زيزو في عام 2001، عندما انضم لريال مدريد وهو يبلغ من العمر 29 عامًا، وهنا أصبح واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم بما قدمه مع الملكي ومع منتخب فرنسا بعد ذلك في كأس العالم 2006 وهو في الرابعة والثلاثين من العمر.

كم عمر نايف هزازي؟ وماذا قدم خلال مسيرته؟

ولد نايف هزازي في مدينة جدة في 27 يوليو 1988، ما يعني أنه يبلغ من العمر 32 عامًا.

بدأ هزازي مسيرته مع كرة القدم في عام 2006 في نادي الاتحاد ، واستمر فيه حتى عام 2013 وحقق الدوري السعودي مرتين خلال هذه الفترة، وفاز بكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين أيضًا، كما أنه حصل على فضية دوري أبطال آسيا مع العميد في عام 2009.

رحل بعد ذلك إلى الشباب وقضى فيه موسمين فاز خلالهما بالكأس والسوبر السعودي في 2014، ثم انتقل اللنصر وقضى فيه موسمين، ومنه إلى التعاون ثم إلى بوتوساني الروماني في رحلة احتراف قصيرة، وذلك قبل أن يعود للدوري السعودي من بوابة أحد، وأخيرًا الانضمام للعدالة في يناير الماضي.

هل يشبه نايف هزازي زين الدين زيدان؟

إذا تحدثنا عن وجهة النظر التي تحدث بها نايف هزازي عن توهج زين الدين زيدان في سن كبيرة، فقد يبدو أن هناك تشابه بينهما، فرغم أن الفرنسي كان لاعبًا جيدًا لم ينظر له بأهمية كبيرة إلا مع اقترابه من الثلاثين عامًا.

لكن بالنظر لطريقة لعب هزازي الذي أدهش الجميع في سن صغيرة مع الاتحاد ، فهناك لاعبًا آخر أكثر شبهًا به، ومن المفارقة أنه أيضًا اشتهر في سن كبيرة.

هذا اللاعب هو ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق ومنتخب كوت ديفوار، والذي كان ضمن الجيل الذهبي لمنتخب بلاده، وأحد أهم عناصر نهضة البلوز في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.