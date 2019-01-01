نايجلسمان: لايبزيج سينافس بايرن ميونيخ على الدوري الموسم المقبل

نايجلسمان يرفع راية التحدي أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال يوليان نايجلسمان المدير الفني لنادي لايبزيج إن فريقه قادر على منافسة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني الموسم المقبل.

وكان لايبزيج قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث على سلم الترتيب في البوندسليجا خلف الفريق البافاري وبوروسيا دورتموند.

وحول ذلك، يرى يوليان نايجلسمان أن فريقه قادر على تجاوز هذه المرحلة خلال الموسم المقبل والمضي قدمًا نحو خطوات أبعد من ذلك.

وقال نايجلسمان إنه يمتلك فريقًا قادرًا على منافسة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني خلال الموسم المقبل"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

وأضاف: "نعم الأمور صعبة ولكننا نتطور بشكل ملحوظ، في الموسم الماضي حققنا المركز الثالث وفي الموسم المقبل نستطيع تجاوز ذلك"

وتابع: "الموسم سيكون صعبًا نظرًا للمنافسة على الجانبين المحلي والأوروبي، ولكننا سنعمل من أجل تحقيق أقصى نجاح ممكن في كلا الجانبين"

ألكاسير: طموحي أكبر من مقاعد البدلاء

يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بعدما تفوق في الجولات الأخيرة بشق الأنفس على صاحب الوصافة بوروسيا دورتموند في عدد النقاط.