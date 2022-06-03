نائب لابورتا: تيباس السبب بمشاكلنا وسنضم ليفاندوفسكي بشرط!

الشرط الرئيسي للتعاقد مع المهاجم البولندي

قام إدواردو روميو النائب الاقتصادي لجوان لابورتا رئيس برشلونة، باتهام خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بالتسبب في أزمات النادي المالية.

ويعاني برشلونة من أزمة في السيولة المالية خلال السنوات الماضية، مما تسبب في فشل النادي في الحفاظ على نجمه ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

وتتسبب نفس المشكلة الآن في صعوبات بالغة للنادي، خلال محاولاته للتعاقد مع نجوم كبار وعلى رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

ماذا قال روميو عن وضع برشلونة؟

وقال روميو في تصريحات لراديو كتالونيا:"تيباس هو المسؤول عن وضع برشلونة، لقد نظر في الاتجاه الآخر وسمح بالوضع الحالي، ووافق على كل شيء ضد مصالح النادي".

وأما عن صفقة "CVC":"من وجهة النظر الاقتصادية تستلزم الصفقة العديد من المتطلبات التي لا يمكننا قبولها أبدًا".

La flama segueix viva 🔥 pic.twitter.com/LawkuLTjNH — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 3, 2022

وأضاف:"قد تكون كلمة مراقب مناسبة عندما تخبرك أنها تحدد ما يمكنك وما لا يمكنك فعله، وسياسة الاتصال التي يجب عليها القيام بها مع الممثلين من الدوري الإسباني".

وأوضح:"لدينا مع CVC عرضًا موازيًا حيث يجلب لنا مبلغ يعادل نصف المدة لذلك يمكننا الذهاب إلى صندوق آخر لأن هذه الصفقة تهدف لخدمة شخص واحد وهو تيباس".

هل ينضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة؟

وتطرق روميو إلى صفقة المهاجم البولندي قائلًا:"المعيار هو 1 إلى 3 باللعب المالي النظيف، ولو نجحنا في الحصول على الضمان الكافي سنقوم بالصفقة، وإذا لم نفعل ذلك كما نحن في الوقت الحالي فلا يمكننا التوقيع معه بموجب اللوائح".

وعن تخفيض الرواتب:"ماتيو أليماني قام بعمل رائع، لدينا فاتورة أجور قدرها 560 مليون يورو، ضعف بايرن ميونخ وأكثر من ريال مدريد".

وتابع:"المفاوضات مع اللاعبين ستكون فردية، وبخصوص المحاربين القدامى سيعتمد ذلك على المصالح الفنية والعقود الأغلى مسبقًا التي سنتفاوض لتخفيضها".

وأنهى حديثه:"الأمر في النهاية يعود للاعب نفسه، اللاعبون لديهم العقود التي وقعوها مع شخص ما ولم يرتكبوا أي خطيئة، ولكن علينا تقييم الموقف والتفاوض معهم".

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