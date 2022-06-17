نائب لابورتا: الآن يمكن لبرشلونة التعاقد مع ليفاندوفسكي

الصفقة بحاجة لبعض التفاصيل النهائية

كشف إدوارد روميو النائب الاقتصادي لجوان لابورتا رئيس برشلونة، عن موقف النادي الكتالوني حاليًا من التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وقامت الجمعية العمومية الاستثنائية التي أجراها برشلونة، أمس الخميس، بالتصويت على بيع 25% من حقوق البث التلفزيوني للنادي بالإضافة لبيع 49.9% من شركة "BLM" الخاصة بالمنتجات الرسمية للعملاق الكتالوني.

وهي الخطوة التي من المقرر أن تضخ الملايين للفريق، للمساعدة على الإنفاق لدعم المدرب تشافي هيرنانديز هذا الصيف.

ويعتبر ليفاندوفسكي هو الهدف الرئيسي لبرشلونة في الوقت الحالي، حيث أعلن اللاعب بشكل صريح رغبته في الرحيل عن بايرن للانضمام إلى كامب نو.

وقال إدوارد روميو في تصريحات صحفية عن إمكانية ضم النجم المخضرم:"لقد كانت خطوة ضرورية، ولكن حتى الآن نحن تمكنا فقط من الحصول على الضوء الأخضر وعلينا تحديد المهمة والانتهاء منها".

وأضاف:"الآن يمكننا التوقيع مع ليفاندوفسكي، طالما أننا نطبق قاعدة 1/3 نظرًا لأننا ننتهك قواعد اللعب المالي النظيف وفقًا لقواعد الدوري الإسباني".

وأوضح:"لا تزال هناك بعض الشروط المتبقية لضم ليفاندوفسكي، إلى جانب التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ، الأمر سيكون معقدًا في حد ذاته".

جدير بالذكر أن برشلونة يستهدف بعض اللاعبين الآخرين بخلاف ليفاندوفسكي، وأبرزهم الثنائي جول كوندي مدافع إشبيلية ورافينيا جناح ليدز يونايتد.

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