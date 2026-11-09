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بإمكان حارس مرمى بادربورن، ناهويل نول أن يلعب لمنتخب ألمانيا أو إسبانيا. وإذا وصلته دعوة، فلن يتردد طويلاً.

وفي حديثه ضمن برنامج "Aktuelles Sportstudio" على قناة ZDF، أخبر حارس مرمى بادربورن المُعار، يوخن براير، أنه يستطيع بالتأكيد تخيّل الانتقال إلى الاتحاد الإسباني، حيث قال نول إنه سيقبل دعوة من لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، للانضمام إلى معسكر تدريبي، مضيفًا "سأكون سعيداً جداً".

ويبلغ نول من العمر 23 عامًا، وهو مرتبط بعقد مع هوفنهايم ومُعار إلى بادربورن هذا الموسم، وقد خاض سبع مباريات مع منتخبات ألمانيا للشباب (تحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا)، لكنه لم يتلقّ بعد أي استدعاء للمنتخب الأول.

وُلد نول في ميونخ، وهو مؤهل أيضاً للعب للمنتخب الإسباني، بطل مونديال 2026، عبر والدته التي تنحدر من إسبانيا. ويتحدث الإسبانية بطلاقة، إلا أنه لم يتلق استدعاءً بعد، من قِبل أي من الاتحادين، للانضمام إلى المنتخب الأول، فيما ذكر نول أن اللعب لمنتخب وطني يومًا ما هو "أعظم أمنياته".

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وكان نول أحد أبرز اللاعبين الأساسيين بلا منازع لفريق بادربورن الصاعد هذا الموسم، وبفضل أدائه القوي جزئيًا، يحتل الفريق المركز الثالث عشر في الترتيب، رغم ابتعاده بفارق أربع نقاط عن مراكز الخطر.

وفي الموسم المقبل، قد يعود نول إلى ناديه الأم هوفنهايم، حيث قد تكون فترة الحارس الأساسي أوليفر باومان تقترب من نهايتها. وقال نول إنه لا يستطيع تخيّل عودة دائمة إلا "إذا كنت سألعب".