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الدوري الأمريكي - الممتاز

ناني يقود أورلاندو للفوز ويفتتح رصيده التهديفي بالدوري الأمريكي

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البرتغالي سجل هدفين في المباراة السادسة له بالمسابقة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

افتتح الجناح البرتغالي، لويس ناني، رصيده التهديفي في الدوري الأمريكي، بتسجيل هدفين لصالح فريقه أورلاندو سيتي في الفوز على كلورادو رابيدز بنتيجة 4-3.

وانضم ناني قبل الشهر الماضي، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ولم يسجل ناني في الخمس جولات السابقة، ليفتتح رصيده في شباك الحارس الأمريكي المخضرم، تيم هاوارد.

وجاء هدف ناني الأول من رأسية في الدقيقة 31، ليعدل النتيجة، كما سجل هدفه الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليخطف الـ3 نقاط لصالح الفريق البنفسجي.

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ليحقق الفوز الثاني مع فريقه ويرفع رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الخامس من الشرقي.

وساهم ناني في صناعة 4 أهداف الموسم الحالي، ليتصدر الترتيب رفقة المكسيكي كارلوس فيلا.

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