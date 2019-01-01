ناني يقود أورلاندو للفوز ويفتتح رصيده التهديفي بالدوري الأمريكي

البرتغالي سجل هدفين في المباراة السادسة له بالمسابقة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

افتتح الجناح البرتغالي، لويس ناني، رصيده التهديفي في الدوري الأمريكي، بتسجيل هدفين لصالح فريقه أورلاندو سيتي في الفوز على كلورادو رابيدز بنتيجة 4-3.

وانضم ناني قبل الشهر الماضي، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ولم يسجل ناني في الخمس جولات السابقة، ليفتتح رصيده في شباك الحارس الأمريكي المخضرم، تيم هاوارد.

وجاء هدف ناني الأول من رأسية في الدقيقة 31، ليعدل النتيجة، كما سجل هدفه الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليخطف الـ3 نقاط لصالح الفريق البنفسجي.

NANI FROM THE SPOT



What a game. 4-3. #ORLvCOL https://t.co/yP1bo5qwXA — Major League Soccer (@ ) April 7, 2019

ليحقق الفوز الثاني مع فريقه ويرفع رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الخامس من الشرقي.

Nani's MLS account:



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⚪️ CLOSED pic.twitter.com/GGki69wbb0 — Major League Soccer (@MLS) April 7, 2019

وساهم ناني في صناعة 4 أهداف الموسم الحالي، ليتصدر الترتيب رفقة المكسيكي كارلوس فيلا.