نانت الفرنسي يقترب من ضم بينافنتي من بيراميدز

هل ينتقل بينافينتي إلى نانت الفرنسي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح البيروفي كريستيان بينافينتي، لاعب فريق بيراميدز، قريبًا من الانتقال إلى فريق نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

بينافينتي انتقل لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليقترب من الرحيل عن الفريق المصري على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأشار موقع "تروم" البيروفي إلى أن بينافينتي متواجد حاليًا في فرنسا، من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال فرانك كيتا المدير الرياضي لنادي نانت: "بينافينتي متواجد بالفعل في النادي، وخضع للكشف الطبي".

ومن المقرر أن ينتقل بينافينتي إلى صفوف نانت على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع وجود بند ينص على أحقية الفريق الفرنسي شراء اللاعب خلال شهر يونيو 2020.

بند شراء بينافينتي سيتم تفعيله حال رغبة ل الأطراف في استمراره مع نانت الفرنسي، مقابل دفع نانت مبلغ 5 ملايين يورو لنادي بيراميدز.