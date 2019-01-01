ناكاجيما أفضل لاعب في مباراة الدحيل والاستقلال
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اختير الياباني شويا ناكاجيما كأفضل لاعب في مباراة فريقه الدحيل القطري ضد الاستقلال الإيراني في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقال ناكاجيما عقب المباراة:"هذه مباراتنا الأولى في دوري أبطال آسيا وكنا نعلم أهميتها، الانتصار يمنحنا الكثير من الثقة لباقي المواجهات".
وأضاف:" أشكر من منحني الجائزة، ويمكنني تقديم الأفضل في المباريات المقبلة".
يذكر أن الفريق قد فاز على الاستقلال بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.