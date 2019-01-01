ناكاجيما أفضل لاعب في مباراة الدحيل والاستقلال

اللاعب يعد بالمزيد من التألق..

اختير الياباني شويا ناكاجيما كأفضل لاعب في مباراة فريقه الدحيل القطري ضد الاستقلال الإيراني في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال ناكاجيما عقب المباراة:"هذه مباراتنا الأولى في دوري أبطال آسيا وكنا نعلم أهميتها، الانتصار يمنحنا الكثير من الثقة لباقي المواجهات".

وأضاف:" أشكر من منحني الجائزة، ويمكنني تقديم الأفضل في المباريات المقبلة".

يذكر أن الفريق قد فاز على الاستقلال بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.