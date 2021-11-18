ناقوس خطر في برشلونة.. تشيلسي يجهز عرضًا ضخمًا لخطف الجوهرة جافي

يواجه برشلونة شبح فقدان أحد أهم مواهبهم في السنوات الأخيرة، جافي، بعدما ذكرت تقارير من الصحف الإنجليزية أن تشيلسي دخل على خط المفاوضات مع اللاعب محاولًا ضمه في الصيف المقبل.

العقد الحالي لجافي يُبقيه في برشلونة حتى صيف 2023، وهناك محاولات في هذه الأثناء من قبل الإدارة الكتالونية لتجديد إقامة صاحب الـ17 عامًا في كامب نو لمدة أطول مع مضاعفة راتبه.

لكن هذه المحاولات تصطدم بالقدرات المادية الكبيرة لتشيلسي، والتي تدق ناقوس خطر كبير في برشلونة بشأن مستقبل جوهرة كرة القدم الإسبانية.

ما هو عرض تشيلسي لجافي؟

صحيفة "ذا صن" أشارت إلى أن جافي يلقى إعجابًا خاصًا من قبل مالك تشيلسي، رومان أبراموفيتش، ونتيجة لذلك فستكون هناك محاولات جادة لجلبه إلى ستامفورد بريدج والمشروع الواعد هناك مع المدرب توماس توخيل.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن تشيلسي على استعداد لدفع 50 مليون جنيه استرليني لبرشلونة لقبول ترك جافي في الصيف المقبل.

لم تذكر الصحيفة مقدار الراتب المتوقع أن يتحصل عليه جافي إن انضم إلى البلوز، لكن الأكيد أنه سيفوق ما هو معروض عليه من برشلونة، مما يمثل إغراءً كبيرًا له للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل ينتقل جافي إلى تشيلسي؟

في الوقت نفسه، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مفاوضات التجديد بين برشلونة وجافي تسير بصورة إيجابية للغاية، والاتفاق بين الطرفين على استمرار اللاعب حتى 2026 في كامب نو بات وشيكًا.

وترجع سهولة المفاوضات بين الطرفين إلى حقيقة أن جافي يرى نفسه فقط في برشلونة ويخطط لأن يلعب دورًا هامًا بمشروع النادي في السنوات المقبلة بغض النظر عن أي اغراءات أخرى قد يلقاها من الأندية الأوروبية الضخمة.

إدارة برشلونة ستسعى إلى تأمين جافي من خلال وضع شرط جزائي استثنائي في عقده يصل إلى مليار يورو، تمامًا كما كان الحال مع أنسو فاتي وبيدري.

ماذا قدم جافي هذا الموسم؟

رونالد كومان صعّد جافي إلى الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، وسرعان ما نجح اللاعب في حجز مكانة أساسية له بكامب نو.

شارك جافي في 15 مباراة بمختلف البطولات بالقميص الكتالوني هذا الموسم وصنع هدفًا وحيدًا، مع تقديم أداء ممتاز أظهر خلاله شخصية كبيرة رغم صغر عمره.

كان ذلك كافيًا لمدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، لاستدعاء الشاب للا روخا في أكتوبر الماضي، حيث خاض مباراته الأولى أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، ثم لعب ثلاث مباريات أخرى آخرها أمام السويد في تصفيات كأس العالم منذ أيام قليلة.

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