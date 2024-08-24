ناقد سعودي: الأهلي تديره أسوأ شركة بين الأندية .. ورسالة الجمهور الغاضب وصلت

صفقات الأهلي تثير جدلًا بين الجماهير

فتح الناقد الرياضي سالم الأحمدي، النار على الشركة المديرة للنادي الأهلي السعودي، في ظل عدم اقتناعه بمستوى تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي استهل الموسم بالفوز على العروبة (2-0)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين، لكن هناك علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الفريق.

وقال الأحمدي في حديثه لبرنامج "برا 18" على فضائية "SSC": "بالفعل الأهلي كان مقنعًا في أغلب مجريات مباراة العروبة، لكن لا يزال ينقصه الكثير حتى يستطيع منافسة الكبار في الدوري السعودي".

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وأضاف: "الفريق بحاجة كبيرة إلى تدعيمات قوية، كنت أتمنى أن يأتي بديل لماكسيمان بقيمة فنية عالية، وأن تقوم الشركة المسيرة للنادي بدورها في إبرام صفقات جديدة".

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وتحدث الأحمدي عن ضعف الحضور الجماهيري للأهلي في مباراة العروبة قائلًا: "الحضور لم يتجاوز 19 ألفًا، أشكر الجمهور الذي حضر، بينما الجمهور الذي غاب أراد توصيل رسالة للشركة المسؤولة عن إدارة النادي الأهلي".

Shahid

وأوضح: "للأسف الأهلي تتولى إدارته أسوأ شركة والتي لا تقدر القيمة الجماهيرية الكبيرة، ولا تحترم كونها تقود ناديًا بحجم الأهلي".

وتابع: "جمهور الأهلي يحب ناديه أكثر من مسيري النادي، وكانت هناك نداءات من الجماهير لمقاطعة حضور المباريات في ظل حالة السخط العام من أداء الإدارة، ورغم ذلك حضر حوالي 20 ألفًا".

واستمر الأحمدي: "الهلال، الاتحاد والنصر حصلوا على أقوى التدعيمات، لكن الأهلي هو النادي الوحيد الذي لم يحصل على لاعبين بحجم نيمار أو بنزيما أو كريستيانو رونالدو".

وختم: "العمل المهترئ من الشركة جعل الجمهور يعزف عن المدرج، ورسالتي لهم حلوا صراعاتكم بعيدًا عن النادي الأهلي صاحب التاريخ العريق".