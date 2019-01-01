نافاس يوضح الحالة الوحيدة التي سيترك فيها ريال مدريد

الحارس الكوستاريكي استعاد مكانه مع زيدان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، بعد مباراة فالنسيا التي سقط بها الفريق الملكي، وذكر الشرط الوحيد الذي قد يدفعه لمغادرة الفريق.

وعاد نافاس أساسياً منذ تولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد الشهر الماضي مجدداً، وشارك في الخسارة بنتيجة 2-1 أمام الخفافيش الأربعاء.

وقال نافاس للمراسلين بعد المباراة: "إذا طلب مني المدرب الرحيل سأفعل، ولكني أملك عقداً وحاضري في ريال مدريد".

أجمل هدف في مسيرة كراوتش! 🚀pic.twitter.com/BOqs0A2i2u — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

زيدان: أنا مع اللاعبين وسنقاتل حتى النهاية

وأكمل: "سأحاول دائماً تقديم الأفضل وإقناع المدرب حتى ألعب، أريد البقاء، سنرى، الآن علينا التركيز على المباريات المقبلة واحترام الشعار".

وختم نافاس: "فترة صعبة لم تمر كما أردنا، يجب أن نواجه الأمر ونتعمل منه حتى نعطي النادي حقه الأعوام المقبلة".

ويعود ريال مدريد للمنافسة من جديد مساء السبت المقبل بالليجا أمام إيبار.