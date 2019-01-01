نافاس يتقدم بطلب لريال مدريد للموافقة على شروط رحيله "الصعبة"

من المتوقع رفض تلك الشروط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن كيلور نافاس تقدم بطلب لريال مدريد للموافقة على رحيله بالشروط التي حددها.

وأوضحت الصحيفة أن نافاس طلب من إدارة ناديه الإسباني الموافقة على منحه قيمة عقده الممتد لعامين قادمين، مع تركه يرحل بالمجان للنادي الذي يريده، وهو الأمر الذي يُتوقع رفضه من جانب الريال، والتي حددت مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن حارس مرمى الفريق.

نافاس كان يأمل بالعودة للعب بشكل منتظم بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الريال في المراحل الأخيرة من الموسم الأخير، لكنه صدم برغبة المدرب الفرنسي جعل تيبو كورتوا الحارس الأساسي الموسم القادم، ولذا بدأ يبحث عن وجهة جديدة.

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وحسب التقارير المتابعة، يرغب نافاس في الانضمام لنادٍ يُوفر له فرصة اللعب بانتظام ويمنحه راتبًا سنويًا بقيمة 7 ملايين يورو وهو أكثر مما يحصل عليه حاليًا مع ريال مدريد وأخيرًا أن تمتد مدة العقد لـ3 مواسم قادمة.

ورغم صعوبة تلك الشروط إلا أن آس زعمت أن باريس سان جيرمان وافق عليها جميعًا، لرغبته في ضم نافاس تعويضًا لرحيل جانلويجي بوفون هذا الصيف، لكن النادي الفرنسي اشترط الحصول على اللاعب مجانًا لمنحه هذا الراتب.

آس اختتمت تقريرها بتوقع رفض ريال مدريد التخلي عن نافاس لصالح باريس سان جيرمان مجانًا، أولًا لأن هذا يعني دعمًا مباشرًا لأحد منافسيه في دوري أبطال أوروبا، وثانيًا لأن الفريق الفرنسي لديه من الإمكانيات المالية ما لا يجعله بحاجة لمثل هذه التسهيلات لحسم الصفقة.

ولم تستبعد الصحيفة الصادرة من مدريد السيناريو الأصعب وهو بقاء نافاس في ملعب سانتياجو بيرنابيو الموسم القادم حال لم بحصل النادي على العرض المناسب لبيعه.