نافاس: مباراتي الأولى كانت صعبة وهذه نصيحتي لنيمار

الوافد الجديد يتحدث وكأنه من أبناء "حديقة الأمراء"

أعرب حارس مرمى باريس سان جيرمان الجديد كيلور نافاس، عن سعادته بعد تخطي ستراسبورج بهدف نظيف في مباراته الأولى بقميص العملاق الباريسي، بعد انتقاله من ريال مدريد في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.

وقال الحارس الكوستاريكي المخضرم للصحافيين "بالنسبة لي. الأمور سارت بشكل جيد في مباراتي الأولى، لقد كانت مباراة معقدة وصعبة أمام فريق يُدافع بشكل جيد".

وسُئل عما دار بينه وبين زميله نيمار جونيور قبل المباراة والنصيحة التي قدمها للأخير لتفادي أي صدام مع الجماهير الغاضبة منه، لموقفه من الرحيل عن "حديقة الأمراء" في فترة الانتقالات الصيفية، أجاب قائلاً "قلنا لبعضنا البعض إنه ينبغي علينا أن نبقى متحدين، وأعتقد أن الجمهور أظهر فرحته في النهاية".

وختم "أنا سعيد جدًا بالفوز والأداء الجيد للفريق بأكمله، نبحث دائمًا عن الفوز بكل شيء".

نورويتش سيتي 3-2 مانشستر سيتي

ريال سوسيداد 2-0 أتلتيكو مدريد

ليبزيج 1-1 بايرن ميونخ

فيورنتينا 0-0 يوفنتوس



ليلة سقوط الكبار في الدوريات الأوروبية ❌ pic.twitter.com/Mf87TyAI52 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وتعرض نيمار لهجوم لاذع من قبل مشجعي النادي الباريسي، إلا أنه نجاح في الرد عليهم بطريقته الخاص، بتسجيل هدف تأمين الثلاث نقاط في الوقت المحتسب بدل من الضائع.