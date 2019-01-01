نافاس: مبابي موهبة استثنائية وسعيد بالتأقلم في باريس

الحارس الكوستاريكي يتحدث عن أسابيعه الأولى مع النادي الفرنسي

أشاد كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، بزميله كيليان مبابي، قبل مواجهة ديجون غداً الجمعة بالدوري الفرنسي.

الكوستاريكي المنضم حديثاً لباريس، وصف زميله الشاب بالموهبة الاستثنائية، بعد تألقه مع الفريق بالفترة الأخيرة.

وقال نافاس في تصريحات صحفية:"هو لاعب صغير جداً ومع ذلك يقدم العديد من الأشياء الاستثنائية، ما يفعله ليس طبيعياً في سنه".

وأضاف:"يستخدم موهبته في المواقف الصعبة لمساعدة الفريق عن طريق تحركاته وتسجيله للأهداف".

وأما عن شرائه منزلاً في ميامي أو طائرة خاصة:"هناك بعض الأشخاص يشعرون بالملل ولا يوجد لديهم ما يفعلونه، لكني لا أهتم بهذه الأمور".

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وأما عن تأقلمه:"جئت هنا منذ بضعة أسابيع، تكيفي يسير على ما يرام بفضل زملائي والمدرب".

يذكر أن باريس يلعب ضد ديجون وهو في المركز الأول بجدول الدوري بـ27 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نانت الثاني بعد 11 جولة.