نافاس: لم أكن لألعب مع سولاري مهما فعلت

تعرف على تصريحات نافاس بشأن قلة دقائق اللعب مع سولاري

أكد كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، أنّ المدرب السابق للملكي، سانتياجو سولاري، لم يكن يخطط لمنحه أي دقائق للعب بصرف النظر عن مستواه.

نافاس لعب 8 مباريات فقط تحت قيادة سولاري من بينها 7 لقاءات في الكأس ومواجهة واحدة في الدوري.

وقال الكوستاريكي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لم أكن أشعر بأنني سأحصل على دقائق لعب كافية بغض النظر عن المجهود الذي أبذله في التدريبات".

وتابع: "لكني كنت دائمًا احترافيًا ومتحمس لتقديم كل ما لديّ ومساعدة الفريق في كل فرصة متاحة".

نافاس أكد أنّه توقع مشاركته في آخر مباراة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضد سيسكا موسكو بعد حصول أغلب اللاعبين على فرصة للعب، ولكن غيابه كان أمرًا قبيحًا بالنسبة له.

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وأردف: "لم أصدق حينما شاهدت اسمي في التشكيل الأساسي أمام سيلتا فيجو، لقد بدأنا مرحلة جديد مع زين الدين زيدان وواثق من أنّه سيمنح لجميع اللاعبين فرصة وليس لي فقط".

وواصل: "العديد من اللاعبين وقفوا بجواري وساندوني مثل راموس ومودريتش ومارسيلو وكاسيميرو وبيل وإيسكو وغيرهم، كما أنّ المنافسة مع تيبو كورتوا صحية وسوف تساعدنا على إبراز أفضل ما لدينا".

واختتم: "لدي عقد مع ريال مدريد ومتحمس لتقديم كل شيء طالما موجود في النادي ولم أفكر بعد فيما قد يحصل في الصيف من استمراري أو الرحيل".

صاحب الـ 32 عامًا انضم لريال مدريد في 2014 ولديه عقد ينتهي في 2021 مع النادي الملكي.