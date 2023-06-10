ناصر الخليفي يستغل برشلونة للسخرية من انهيار السوبر ليج!

هاجر الحجار
Nasser Al-Khelaifi PSGGetty
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نصر الخليفي يعلق على دوري السوبر الأوروبي

تحدث رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، عن قرار نادي يوفنتوس، بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

فبعد معاقبة يوفنتوس بسبب التلاعب المالي، أرسل خطابًا لبرشلونة، وريال مدريد، يبلغهم بالانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وفي اجتماع لجمعية أندية أوروبا، التي يرأسها ناصر الخليفة، تحدث عن الكثير من القضايا المتعلقة بالكرة الأوروبية.

حيث قال:" إنه أفضل قرار ليوفنتوس بالانسحاب، من المشروع الذي ليس له أي معنى".

وأضاف:" على برشلونة وريال مدريد أيضًا التراجع، سيكونون في وضع أفضل إذا عادوا، والجميع سيتقدم لمساعدتهم".

الجدير بالذكر أن، يتم النظر في مشروع دوري السوبر الأوروبي، من قبل محكمة العدل الأوروبية، وستصدر قرارها بشأنه في الأشهر المقبلة.

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