ناشيء في البرتغال يرسل خطاب اعتذار على طرده في مباراة

رغم صغر سنه لكنّه طلب الاعتذار عن الخطأ الذي ارتكبه في حق زملائه

اعتذر الاعب تياحو تافاريس، من فريق ديبورتيفو سامورا البرتغالي، على طرده في مباراة للرديف في خطاب أرسله إلى حكم المباراة.

تافاريس لاعب من الناشئين في أحد الفرق بالدوري البرتغالي تحت 11 عامًا وتعرض لبطاقة حمراء يوم السبت الماضي في مباراة للرديف.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" صورة من خطاب كتبه اللاعب اعتذارًا للحكم وللفريق على الطرد وعدم تحمله المسؤولية في مباراة هامة مثل هذه.

وقال اللاعب في خطابه: "أعلم أنّ الاعتذار وطلب المسامحة لن يلغي العقوبة ولكن من الضروري أن أفعل ذلك لأنني حرمت الفريق من خدماتي في مباراة 13 أبريل وتسببت في إحباط زملائي والمدرب وأفراد عائلتي".

واختتم: "أنا أيضًا محبط ولا أستطيع أن أفعل شيء سوى أن أخبركم أنني آسف على ما حدث".

وطلب النادي من عناصر الفريق التعلم من تياجو الذي تحمل المسؤولية وقدّم اعتذاره للجميع.