ناسوه ينقذ نادي NAC بريدا في سيتارد بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع

حصد نادي NAC بريدا نقطة في اللحظات الأخيرة من المباراة التي خاضها يوم الأحد على أرض فورتونا سيتارد، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1. بدا أن الفريق الذي يحتل المركز السابع عشر سيخسر في جنوب ليمبورغ، لكن محمد ناسوه أنقذ الموقف في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من مسافة بعيدة. ويقع نادي NAC حالياً بفارق نقطتين عن خط الهبوط.

سيطر الفريقان على بعضهما بشكل معقول في المرحلة الأولى، على الرغم من أن فورتونا أصبح أقوى مع تقدم الشوط الأول. برز بشكل خاص كريستوفر بيترسون ولانس دويفيستين في صفوف الفريق المضيف. تعرض ناك لضربة قاسية، حيث اضطر لويس هولتبي إلى الخروج من الملعب بسبب إصابة في الدقيقة 37. حل محمد ناسو محله في خط وسط بريدا.

لم تشهد سيتارد أي أهداف حتى نهاية الشوط الأول. لكن الوضع تغير بعد عشر دقائق من استئناف المباراة. أرسل نيرايشو كاسانويرجو عرضية من اليمين وسدد بيترسون الكرة في المرمى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء. كانت هذه ضربة قوية لـ NAC، الذي يحتاج بشدة إلى النقاط في صراعه ضد الهبوط المباشر.

أعطى الهدف 1-0 فورتونا دفعة واضحة، وذهب فريق المدرب داني بويز في مطاردة الهدف الثاني. لتحقيق ذلك، تم إشراك محمد إهاتارين وبول غلادون في صفوف الفريق المضيف.

كان من الواضح أن إهاتارين يريد أن يترك بصمته، وكان خطيرًا بشكل خاص في بعض الركلات الركنية المنحنية، على الرغم من أنه كان مهملًا في التمرير. في غضون ذلك، كان الوقت ينفد لصالح ناك، حيث دخل موسى سومانو وبيبين رولين في الدقائق الأخيرة.

وجاء هدف التعادل الذي طال انتظاره في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح ناك، حيث سدد ناسوه كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى. كان ذلك مصدر ارتياح كبير للاعبين والمشجعين الذين سافروا من بريدا.

سيحظى نادي NAC بفرصة أخرى الأسبوع المقبل، وهذه المرة على أرضه أمام أياكس. وتلي ذلك مواجهات مع أوتريخت، وشين هيرينفين، وآز. إنها مهمة صعبة إذن أمام الفريق المتعثر ليتمكن من البقاء في الدرجة الأولى الموسم المقبل.