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رفض خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، رفضًا قاطعًا الاعتذار لنادي ريال مدريد بعد أن شبّه استراتيجيات التواصل التي يتبعها النادي باستراتيجيات وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز. ورفض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم المطالبات باستقالته الفورية، وأصر على أن تعليقاته المثيرة للجدل قد أُسيء تفسيرها تمامًا.

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تصاعد الخلاف المرير قبل مباراة «الكلاسيكو»

رفض تيباس المطالبات التي دعته إلى التنحي عن منصبه عقب خلاف حاد مع نادي ريال مدريد. وكان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أثار مؤخرًا غضبًا واسع النطاق عندما شبّه استراتيجية التواصل الرسمية للنادي بأساليب الدعاية التي كان يستخدمها الوزير النازي جوبلز.

وأدى تبادل التصريحات الحاد إلى خلق أجواء شديدة السمية قبل أيام قليلة من مباراة «الكلاسيكو» الضخمة يوم الأحد. وكان المسؤولون التنفيذيون في «البلانكوس» قد أصدروا في وقت سابق رسالة قوية يطالبون فيها باستقالته الفورية بسبب المقارنة التاريخية المثيرة للجدل.

تيباس يوضح تعليقاته المثيرة للجدل

لا يزال تيباس متحديًا تمامًا إزاء الوضع المتصاعد، ويصر على أن تصريحه الأصلي أسيء فهمه بشكل كبير من قبل الجمهور. وهو يؤمن إيمانًا راسخًا بأنه لم يرتكب أي خطأ بانتقاده القناة التلفزيونية التي يديرها ريال مدريد. وفي حديثه إلى صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أوضح رئيس الدوري نواياه الدقيقة وراء تلك الإشارة. وشدد على أنه كان يقيّم فقط تكتيكات البث التلفزيوني، وليس يتهم أي شخص بتبني أيديولوجيات سياسية.

وأوضح تيباس: «لم أصف أحداً بالنازي، بالطبع. كنت أتحدث عن استراتيجية اتصال. لا أرى سبباً لمحاسبتي على ذلك».

AI - Gemini

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رفض المخاوف من فرض عقوبات رسمية

سرعان ما تصاعدت حدة الموقف الدرامي إلى درجة ظهرت معها تساؤلات حول احتمال تدخل الحكومة. وسأل الصحفيون تيباس على وجه التحديد عما إذا كان يخشى مواجهة عقوبة رسمية من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا. ورفض تيباس على الفور أي احتمال لمواجهة عقوبة رسمية بسبب تقييمه الإعلامي. وأشار إلى أن معاقبته على إبداء رأيه من شأنه أن يخلق معيارًا مزدوجًا غير عادل داخل البلاد.

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"يبدو ذلك أمراً غير مسبوق بالنسبة لي. إذن، هل سيكون هناك مواطنون من الدرجة الأولى ومواطنون من الدرجة الثانية؟"، هكذا صرح تيباس بشكل قاطع عندما تم الضغط عليه بشأن التهديد الحقيقي بفرض عقوبات رياضية.

التوتر يصل إلى ذروته قبل يوم الأحد

تضيف هذه الحرب الكلامية المريرة ضغطاً هائلاً قبل عطلة نهاية أسبوع حاسمة في أجندة كرة القدم الإسبانية. سيخوض ريال مدريد مباراة «الكلاسيكو» يوم الأحد ضد برشلونة. وسيركز مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم اهتمامهم الآن بشكل قوي على هذه المباراة المرتقبة بشدة في عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، يبدو أن التداعيات السياسية لهذا الخلاف العلني ستستمر لفترة طويلة بعد صافرة النهاية.