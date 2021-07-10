نادِ فرنسي يستعين بالكوماندوز للتحضير للموسم الجديد!

نادي أنجيه الفرنسي يخوض تدريبات مضنية استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

بدأ نادي أنجيه الفرنسي استعداداته لخوض منافسات موسم 2021-2022 خلال الأسابيع الماضية، على أمل أن يكون موسمه السابع على التوالي في الدوري الفرنسي أفضل من سابقيه.

واحتل أنجيه المركز الثالث عشر في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي، فيما كان المركز التاسع في موسم 2015-2016 أفضل مركز يحققه منذ عودته إلى دوري الدرجة الأولى.

ويأمل جيرالد باتيكل مدرب أنجيه في تحسين وضعية الفريق، ومن أجل ذلك قرر أن يخوض لاعبوه صباح السبت تدريبات قاسية، تشبه إلى حد كبير تدريبات قوات "الكوماندوز".

ونشر نادي أنجيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر التدريبات القاسية التي يقوم اللاعبون بتأديتها.

وتضمنت التدريبات الركض والمشي لمسافات طويلة حاملين الحبال ومرتدين زي قوات "الكوماندوز"، بالإضافة إلى تدريبات لتسلق العقبات.

وكتب النادي الفرنسي تعليقًا على مقطع الفيديو: "عملية الكوماندوز، تماسك، روح الفريق، تفوق".

💥 𝗢𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 💥



Cohésion, esprit d’équipe, dépassement de soi ⚡️



🎥 https://t.co/3ddFnqD9fe pic.twitter.com/cyqaLwodRv — Angers SCO (@AngersSCO) July 10, 2021

ويستهل أنجيه وديات التحضير للموسم الجديد بمواجهة نادي نيور الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم الأحد، في سلسلة من ست مباريات قبل انطلاق الموسم في فرنسا.

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