نادٍ جديد يحصل على شهادة الكفاءة المالية .. هل النصر؟

تطورات جديدة بشأن ديون الأندية السعودية

تحدث عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، عن ديون الأندية في الدوري السعودي للمحترفين خلال تصريحات إعلامية الإثنين، وأن هناك فقط 4 أندية يعانون خلال الفترة الحالية.

تقارير سعودية انتشرت خلال الأيام الأخيرة تشير إلى نجاح النصر في حل أزمة ديونه والتي منعته من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وقال الفيصل أن هناك 4 أندية التي مازالت تعاني من الديون، بمعنى أن هناك نادي نجح في تعديل موقفه منذ يناير الماضي، وسيستطيع الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان في الفترة الشتوية الماضية حُرم كلًا من الاتفاق والنصر والاتحاد والباطن والوحدة من التعاقدات بسبب عدم حصولهم على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

وبذلك قد تكون الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة صحيحة بشأن توفيق النصر لأموره المادية، وأصبح قريبًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان مسلي آل معمر تولى رئاسة النصر مؤخرًا لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية، بعد رحيل صفوان السويكت بقرار من وزارة الرياضة.