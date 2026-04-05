نادي SC هيرينفين لا يزال متساهلاً مع فريق هيراكليس ألميلو الضعيف، الذي يغرق في مستنقع

يقترب هيركليس ألميلو أكثر فأكثر من الهبوط المباشر. خسر الفريق الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الهولندي يوم الأحد بنتيجة 4-1 في الزيارة التي قام بها إلى ملعب سك هيرينفين، ويجب عليه الآن، مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، سد فارق ثماني نقاط عن المركز السادس عشر الذي يعتبر آمنًا مؤقتًا.

بدا أن ماكسنس ريفيرا سيمنح هيرينفين بداية مثالية بعد 11 دقيقة من اللعب في ملعب آبي لينسترا. لكن بعد مراجعة VAR، تم إلغاء هدف 1-0 الذي سجله الجناح الأيسر للفريق الفريزي بسبب لمسة يد.

بل كان هيراكليس هو الذي تقدم بجرأة في هيرينفين. سدد ماريو إنجلز الكرة من مسافة قريبة جدًا في الزاوية السفلية اليسرى. لم يكتف فريق روبن فيلدمان بذلك، وتعادل النتيجة عن طريق جاكوب ترينسكو، الذي سجل من ركلة ركنية دقيقة من جوريس فان أوفيريم.

دخل هيراكليس الشوط الثاني متأخراً، بعد أن تسبب ماركوس لينداي في ركلة جزاء. ولم يخطئ لاسي نورداس من على علامة الحادي عشر. فور استئناف المباراة، رفع هيرينفين النتيجة إلى 3-1 بعد هدف في مرماه سجله ريمكو باسفير. بعد ذلك بوقت قصير، أنقذ حارس مرمى هيراكليس الكرة على خط المرمى، لكن ريفيرا تمكن من تسجيل الهدف الرابع في الكرة المرتدة.

وهكذا تلقى هيراكليس ضربتين قويتين في فترة زمنية قصيرة جدًا. اكتسب هييرنفين ثقة واضحة بفضل الضربة المزدوجة وذهب، مدعومًا بجماهيره، في مطاردة المزيد من الأهداف. كان من الممكن أن ترتفع النتيجة أكثر، لكن الفرص اللازمة لم تُستغل.

أجرى المدرب إرنست فابر العديد من التبديلات في النصف ساعة الأخيرة، في محاولة لإعطاء هيركليس دفعة. لكن لم يكن هناك أي أمل في العودة للفريق الذي يحتل المركز الأخير، حيث أصبح شبح الهبوط حاضراً بشكل متزايد.

أنقذ باسفير هيراكليس من هزيمة أكبر في هيرينفين بفضل بعض التصديات الجيدة في الدقائق الأخيرة. من الواضح على أي حال أن النادي القادم من ألميلو، حيث سدد سيم شيبيرمان الكرة في القائم، يحتاج إلى معجزة للبقاء في الدوري.