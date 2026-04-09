نادي ليفربول، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات «الريدز» مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

يشارك نادي ليفربول هذا الموسم في عدة مسابقات – الدوري، الكأس، البطولات الأوروبية. لذا، فإن من يرغب في متابعة «الريدز» بشكل كامل يجب أن يعرف بالضبط أي مسابقة تُبث على أي قناة. والخبر السار هو: مع المزيج المناسب، لن تفوتكم أي مباراة.

يوضح الملخص التالي القنوات ذات الصلة بنادي ليفربول.

نادي ليفربول، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يعرض/يبث مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

مشاهدة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية وكأس كاراباو مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر

حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا مملوكة بالكامل لشبكة Sky. تعرض القناة جميع مباريات الدوري مباشرةً – سواء كبث فردي أو في شكل بث مشترك. وبالتالي، فإن مباريات نادي ليفربول مدرجة بشكل ثابت في برنامج Sky.

يمكنكم أيضًا متابعة مباريات الريدز عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky Go، سواء كنتم في المنزل أو في الخارج.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسعت Sky باقتها الإنجليزية لتشمل حقوق بث الدوريالإنجليزي لكرة القدم (EFL)وكأسكاراباو. وبذلك، ستبث Sky أيضًا مباريات ليفربول المحتملة في كأس الرابطة أو ضد فرق من درجات أدنى مباشرةً.

يتم بث كأسالاتحاد الإنجليزي وكأس درعالاتحاد الإنجليزي حصريًا في ألمانيا عبر DAZN. تعرض خدمة البث المباشر جميع المباريات ذات الصلة مباشرةً – بما في ذلك جميع مباريات نادي ليفربول.

تُوزع مباريات دوري أبطال أوروبا الخاصة بفريق ليفربول أيضًا على عدة مزودين. تعرض DAZN معظم المباريات مباشرةً. في المقابل، تُبث مباراة مختارة من المباريات الكبرى مساء الثلاثاء حصريًّا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/2028، ستحدث تغييرات كبيرة: ستدخل شبكة Paramount+ في بث مباريات دوري أبطال أوروبا وستتولى جزءًا كبيرًا من حقوق البث. ستجدون هنا جميع التفاصيل المعروفة حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا وصل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم بث المباراة كالمعتاد على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة، ستتولى قناة ZDF البث المباشر.

تغطية مباشرة على SPOX

سنقوم نحن أيضًا بتغطية مباريات مختارة للريدز، وذلك من خلال التغطية المباشرة. عندما نغطي مباراة ما، ستظهر التغطية هنا قبل حوالي ساعة من انطلاق المباراة.

