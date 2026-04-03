نادي فينورد غاضب ويطالب بتعويض مالي فوري

يشعر نادي فينورد بخيبة أمل كبيرة من تصرفات الاتحاد السلوفاكي. فقد تعرض ليو ساور لإصابة خلال فترة المباريات الدولية، وبذلك انتهى الموسم بالنسبة للمهاجم. الأمر الذي أثار إحباط المدرب الرئيسي روبن فان بيرسي والمدير التنفيذي دينيس تي كلوس.

لذلك، يعمل نادي روتردام خلف الكواليس على استرداد راتب ساور من الاتحاد السلوفاكي. هذا ما أوردته صحيفة "ألجمين داجبلاد" بعد ظهر يوم الجمعة.

"لم يصرح روبن فان بيرسي بذلك، لكن فينورد يطالب الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم باسترداد راتب ساور"، حسبما ورد في الصحيفة الروتردامية. وتثير تصرفات سلوفاكيا "استياءً شديداً" لدى النادي.

"لأن فينورد أوضح خطياً وشفهياً أن ساور لن يكون قادراً على بدء المباريات. كان من المفترض أن تقتصر مشاركته على عدد محدود من الدقائق كبديل."

لم يكترث مدرب المنتخب، فرانشيسكو كالزوني، بذلك على الإطلاق. فقد أشرك ساور في التشكيلة الأساسية، مما كلف المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا ثمناً باهظاً. فقد تعرض لتمزق عضلي قبل نهاية الشوط الأول بقليل: نهاية الموسم.

سُئل فان بيرسي عن ذلك يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي. "هذا أمر مخيب للآمال للغاية بالنسبة لليو وموقف صعب، وكذلك بالنسبة لمدرب منتخب سلوفاكيا، لأنهم كانوا يخوضون مباراة مهمة للغاية"، كما يقول المدرب الرئيسي.

"الجميع لديهم النوايا الحسنة، لكنه لم يلعب معنا سوى نصف ساعة والآن انتهى الموسم"، يتحسر فان بيرسي، الذي لا يملك في الواقع سوى راحيم ستيرلينج الذي يعاني في مركز الجناح الأيسر.

المدير تي كلوس "أقل تفهماً"، حسبما كتب صحيفة AD. "لقد أشار إلى الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم أنه تم التنبيه مراراً وتكراراً قبل المباراة إلى المخاطر التي يتعرض لها اللاعب الذي سافر إلى وطنه وهو بعيد كل البعد عن لياقته البدنية المثالية. وفاينورد يريد الآن تعويضاً مالياً."

"كما بذل تي كلوس في بداية الأسبوع محاولات لإدراج هذه المسألة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي للأندية الكروية. وقد لقيت هذه النقطة تأييدًا، حيث تشعر العديد من الأندية بالاستياء من السهولة التي تتعامل بها المنتخبات الوطنية مع اللاعبين."