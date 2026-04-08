نادي سك هيرينفين يوقف فترة الاختبار للاعب الموهوب السابق: «ليس لائقًا بدنيًا بما يكفي»

انتهت بالفعل المغامرة القصيرة لبيير دووموه مع نادي سك هيرنفين. كان اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 21 عامًا يتدرب مع الفريق منذ يوم الاثنين بعد عيد الفصح، لكنه سيضطر إلى المغادرة. ويشير ساندر دي فريس من صحيفة «ليوواردر كورانت» إلى أنه لم يكن لياقته البدنية كافية.

يعرف روبن فيلدمان، مدرب هيرينفين، دووموه من الفترة التي قضياها معاً في بلجيكا. كان المدرب البالغ من العمر 40 عاماً مساعداً لمدرب نادي أندرلخت، كما تولى تدريب فريق تحت 19 عاماً في نادي بروج.

تدرج دومو في فرق الشباب في نادي KRC Genk، وانتقل في صيف 2021، وهو في سن السابعة عشرة، إلى نادي Royal Antwerp، الذي دفع 2 مليون يورو.

لم يتمكن لاعب الوسط من إثارة الإعجاب في موسمه الأول مع أنتويرب، حيث لعب 14 مباراة مع النادي، تلاها عدة انتقالات على سبيل الإعارة.

لعب دووموه مع SC براغا وKV أوستند وRWDM، الذي يلعب في الدرجة الثانية في بلجيكا. في صيف 2024، انتقل صانع الألعاب إلى العاصمة الإنجليزية ووقع مع واتفورد.

خلال الموسم ونصف الموسم الماضيين، لم يتمكن دووموه من الحصول على وقت لعب في دوري الدرجة الثانية. لعب 12 مباراة فقط في موسم ونصف، منها مباراتان في الموسم الحالي.

في يناير 2026، تم فسخ عقد دووموه مع واتفورد وأصبح بلا نادٍ، ثم انتقل إلى هيرينفين. وبعد يومين فقط، استؤنفت رحلة البحث عن نادٍ جديد.