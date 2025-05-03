نادي ديبورتيفو ألافيس واستراتيجيته الاقتصادية المتكاملة

ديبورتيفو ألافيس هو نادٍ إسباني عريق يقع في مدينة فيتوريا-غاستيز في إقليم الباسك. رغم أنه ليس من الأندية الكبرى في الليغا، إلا أن ألافيس تمكن من ترسيخ مكانته في كرة القدم الإسبانية من خلال إدارة احترافية واستراتيجيات استثمارية فريدة تجمع بين الرياضة والتعليم والاقتصاد.

الملكية المشتركة: مجموعة باسكونيا - ألافيس

نادي ألافيس مملوك لمجموعة “Grupo Baskonia-Alavés”، وهي مجموعة رياضية تدير كذلك نادي باسكونيا لكرة السلة، أحد أبرز أندية كرة السلة في أوروبا والمشارك بانتظام في دوري اليوروليغ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه المجموعة يقودها رجل الأعمال خوسيه أنطونيو كويرخيتا (Josean Querejeta)، وهو شخصية محورية في تطوير نموذج إداري حديث قائم على الدمج بين مختلف الرياضات والاستثمار المجتمعي والاقتصادي.

استثمارات غير رياضية لتعزيز اقتصاد نادي كرة القدم

1. الاستثمار في التعليم: جامعة EUNEIZ

من أبرز المبادرات غير الرياضية لمجموعة باسكونيا-ألافيس هو تأسيس جامعة خاصة تُدعى EUNEIZ (European University of Gasteiz)، والتي تركز على مجالات مثل الرياضة، الصحة، التكنولوجيا، والإدارة.

تهدف هذه الجامعة إلى:

• جذب طلاب دوليين إلى فيتوريا.

• خلق موارد مالية جديدة للنادي.

• توفير منصة أكاديمية للاعبي النادي والمدربين والعاملين لتطوير مهاراتهم.

• تطوير أبحاث في العلوم الرياضية يمكن أن تعود بالفائدة على الفريقين (كرة القدم وكرة السلة).

2. التكامل الرياضي – الاقتصادي

تقوم المجموعة بإدارة البنية التحتية للرياضة والتعليم في المنطقة، وتوظف استراتيجيات تجارية متقدمة لبيع المنتجات الرسمية، وتنظيم الأحداث الرياضية والسياحية، مما يعزز الدخل بعيداً عن بيع اللاعبين أو عوائد المباريات.

3. مشاريع حضرية وتنموية

شاركت المجموعة في مشاريع لتطوير مدينة فيتوريا اقتصاديًا وثقافيًا، من خلال الفعاليات الكبرى واستضافة البطولات، إضافةً إلى مشاريع شراكة مع القطاعين العام والخاص.

النتائج الاقتصادية والاجتماعية

• تحولت مجموعة باسكونيا - ألافيس إلى نموذج يُحتذى به في الإدارة الرياضية المتعددة.

• ساهمت هذه المبادرات في تنويع مصادر الدخل، ما قلل من الاعتماد على حقوق البث فقط.

• عززت مكانة ألافيس ككيان رياضي وتعليمي في نفس الوقت، قادر على الصمود اقتصاديًا حتى في الفترات الرياضية الصعبة