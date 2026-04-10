نادي توينتي يبعث برسالة واضحة إلى أياكس وفينورد وبي إس في

أفادت صحيفة «توبانتيا» أن نادي إف سي توينتي قد مارس خيار التمديد الوارد في عقد ماتس روتس. وبذلك، أصبح الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يُقال إنه على رادار أياكس وفينورد وبي إس في، مرتبطًا بالنادي حتى منتصف عام 2028.

يعد روتس، لاعب المنتخب الوطني للشباب، أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في توينتي هذا الموسم. ووفقًا للصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات مونير بوالين من موقع SoccerNews، فإن اسمه مدرج على قائمة اللاعبين المستهدفين من قبل الفرق الثلاثة الكبرى التقليدية.

وبفضل تمديد العقد هذا، يضمن توينتي زيادة قيمة روتس مرة أخرى. ويقدر موقع Transfermarkt قيمة اللاعب الأعسر حالياً بـ 10 ملايين يورو.

يبدو من غير المرجح أن يلعب روتس لموسمين آخرين مع توينتي. فقد لم يمر تطوره دون أن يلاحظه العديد من الأندية.

لعب روتس حتى الآن 38 مباراة رسمية مع الفريق الأول لتوينتي. سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة.

في الموسم الماضي، لعب روتس على سبيل الإعارة مع هيراكليس ألميلو. وقد خاض حتى الآن خمس مباريات دولية مع منتخب هولندا للشباب.

ماتس روتس هو الأخ الأصغر للاعب الجناح الأيمن دان روتس (24 عامًا). ويمكن لتوينتي أن تفعل الشيء نفسه مع عقده.