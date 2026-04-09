نادي تشيلسي، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات «البلوز» مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

تُعد تشيلسي في إنجلترا أحد الأندية التي يبدو أنها لا تختفي أبدًا عن الأضواء لفترة طويلة – فحتى في المراحل الأكثر هدوءًا، لا يخلو ستامفورد بريدج من الأحداث. بالنسبة لجميع من يرغبون في متابعة المباريات الرسمية بشكل كامل، يأتي الجزء العملي: تختلف حقوق البث باختلاف المسابقة بين مزودي الخدمة المختلفين. وهذا يعني بالنسبة لكم: لا توجد اشتراك واحد يغطي كل شيء. تجدون هنا بشكل واضح القنوات ذات الصلة بتشيلسي وأين يمكنكم في النهاية ألا تفوتكم أي مباراة.

مشاهدة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو وكأس الدرع الخيرية مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر

في ألمانيا، تظل Sky هي الوجهة المعتادة للدوري الإنجليزي الممتاز: تعرض قناة التلفزيون المدفوع كل مباراة مباشرةً – إما كمباراة فردية أو ضمن مجموعة مباريات. وبالتالي، فإن مباريات تشيلسي موجودة بالكامل. بالنسبة لجميع من لا يجلسون أمام التلفزيون بشكل تقليدي، يتم بث كل شيء أيضًا عبر البث المباشر عبر Sky Go أو عبر WOW.

اشترك الآن: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس ألمانيا وغير ذلك الكثير ابتداءً من 24,99 يورو شهريًا

مع موسم 2025/26، عززت Sky باقة إنجلترا بشكل ملحوظ: فهي لا تبث الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة فحسب، بل كأس كاراباو أيضًا. باختصار: عندما يكون تشيلسي مدرجًا في جدول مباريات كأس الرابطة، ستجدون المباريات كاملة أيضًا على Sky.

بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس درع الاتحاد الإنجليزي، فإن DAZN تمتلك الحقوق الحصرية في ألمانيا. تعرض خدمة البث المباشر المباريات مباشرةً – وبالتالي كل مباريات تشيلسي، بمجرد أن يشارك البلوز في إحدى المسابقتين.

اعثر على اشتراك DAZN المناسب كأس الاتحاد الإنجليزي، درع الاتحاد الإنجليزي والمزيد مباشرة

في دوري أبطال أوروبا، يتم تقسيم الحقوق. يمكنكم مشاهدة معظم مباريات تشيلسي مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك، هناك Amazon Prime Video، التي تعرض حصريًا مباراة مختارة من المباريات الكبرى كل يوم ثلاثاء – ووفقًا لجدول المباريات، قد تتضمن هذه المباريات أحيانًا مباراة مع تشيلسي أو مشاركة إنجليزية بشكل عام.

اعتبارًا من موسم 2027/2028، ستشهد بث مباريات دوري أبطال أوروبا بعض التغييرات: ستنضم «باراماونت+» إلى المشهد وتقوم في المستقبل ببث معظم المباريات. يمكنكم الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقوق الجديد هنا. وبعبارة أوضح: يجب عليكم حجز «باراماونت+» في أجندتكم اعتبارًا من موسم 2027/2028.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم بث المباراة النهائية كالمعتاد على التلفزيون المجاني. في ألمانيا، ستقوم قناة ZDF ببث المباراة النهائية كبند ثابت في جدول برامجها.

جرب Amazon Prime Video المباراة الكبرى في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء حصريًا

يقدم SPOX تغطية حية لمباريات مختارة في المسابقات الوطنية والدولية للبلوز. ستجدون هنا التغطية الحية دائمًا قبل بدء المباراة بوقت قصير.

