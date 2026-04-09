نادي بورتو ضد نوتنغهام فورست: خمسة دروس مستفادة - فورست يستفيد من هدف غريب في مرماه ليحقق نتيجة مهمة خارج أرضه

أسفرت مباراة الدوري الأوروبي التي أقيمت على ملعب «إستاديو دو دراغاو» عن نتيجة خالفت التوقعات المستندة إلى المؤشرات الإحصائية. سيطر نادي بورتو على فترات طويلة من المباراة، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 52% وحقق قيمة الأهداف المتوقعة (xG) عند 1.92 مقارنة بـ 0.26 لنادي نوتنغهام فورست. وعلى الرغم من هذه التفوق الإحصائي وإطلاق 14 تسديدة نحو مرمى الضيوف، اضطر العملاق البرتغالي إلى الاكتفاء بنقطة واحدة بعد لحظة من سوء الحظ الدفاعي.

بالنسبة لنوتنغهام فورست، يمثل النتيجة 1-1 انتصارًا للصمود الدفاعي على الأداء الهجومي. في ظل غياب لاعبين أساسيين مثل برينان جونسون ومورغان جيبس-وايت لفترات من الشوط الثاني بعد التبديلات، اعتمد الفريق الإنجليزي على خط دفاع منضبط سجل 31 تصديًا و13 اعتراضًا. ورغم صعوبة تكوين فرص حقيقية، فإن قدرته على إحباط محاولات بورتو الكثيرة للتسديد ضمنت له البقاء في المركز الثالث عشر بالجدول، ليظل في صدارة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

1. عدم كفاءة بورتو في إنهاء الهجمات تكلفه غالياً

سيعتبر نادي بورتو أن هذه المباراة بمثابة خسارة نقطتين بدلاً من كسب نقطة واحدة. من الناحية الحسابية، قدم فريق فرانشيسكو فاريولي ما يكفي للفوز بالمباراة مرتين. مع إجمالي 14 تسديدة وثماني تسديدات على المرمى، حافظ بورتو على تهديد مستمر، لكنه لم يتمكن من التغلب على حارس مرمى فورست سوى مرة واحدة عن طريق ويندل جوميز في الدقيقة 11. يُبرز التفاوت بين معدل التوقعات التهديفية (xG) البالغ 1.92 والهدف الوحيد الذي سجله الفريق النقص في الدقة الذي لازمه طوال 90 دقيقة. عند اللعب على هذا المستوى، غالبًا ما يؤدي الفشل في تحويل 57% من التسديدات على المرمى إلى أهداف إلى حدوث هذا النوع من الشذوذ الإحصائي الذي حدث مع هدف التعادل.

2. كان هدف مارتيم فرنانديس في مرماه حالة شاذة إحصائياً

الهدف التعادلي، الذي سُجل كهدف ذاتي لمارتيم فرنانديز في الدقيقة 13، غيّر مجرى المباراة تمامًا. من الناحية الإحصائية، لم يسدد نوتنغهام فورست سوى تسديدتين على المرمى طوال المباراة، محققًا معدل توقع الأهداف (xG) ضئيلًا بلغ 0.26. ويعود الفضل في مغادرتهم البرتغال بهدف ونقطة إلى حد كبير إلى هذا الحدث الذي اتسم بتقلب كبير. غالباً ما تكون الأهداف الذاتية نتيجة لضغط مستمر، ولكن في هذه الحالة، كانت بمثابة طوق نجاة لفريق فورست الذي كان يعاني من صعوبة في اختراق الثلث الدفاعي لفريق بورتو. بالنسبة لفيرنانديز، كان هذا الخطأ وصمة نادرة في ليلة تمكن فيها بورتو من الحد من فرص فورست القليلة عالية الجودة.

3. تفوق حجم الدفاع لدى فورست على إبداع بورتو

أثبتت الكمية الهائلة من الإجراءات الدفاعية التي قام بها فريقه صحة النهج التكتيكي الذي اتبعه فيتور بيريرا. اضطر نوتنغهام فورست إلى إجراء 31 عملية إبعاد و13 اعتراضاً لإبعاد بورتو. بينما حاول بورتو 19 عرضية وحصل على خمس ركنيات، أظهر خط الدفاع الثلاثي لفورست — بقيادة موريلو وموراتو الصامدين — وعيًا ممتازًا بالمساحة. هذا الأسلوب التفاعلي في اللعب تخلّى عن زمام المبادرة، لكن البيانات تظهر أن فورست فاز في غالبية المواجهات الحاسمة داخل منطقة الجزاء الخاصة به. من خلال إجبار بورتو على تسديدات عشوائية أسفرت عن 7 تصديات لحارس مرمى الضيوف، نجح فورست في تحويل الحصار إلى تعادل.

4. لم يتم استغلال فرص الكرات الثابتة بشكل كافٍ

على الرغم من القوة البدنية التي يتمتع بها كلا الفريقين، لم تنجح الكرات الثابتة في تحقيق الاختراق المطلوب. حصل بورتو على خمس ركنيات مقابل ركنيتين لفريق فورست، لكن لم يبدُ أي من الفريقين خطيراً بشكل خاص في المواقف الثابتة. لم تسفر الـ19 تمريرة عرضية التي أرسلها بورتو سوى عن عدد قليل جداً من الفرص الواضحة للرأس، وهو ما يتجلى في حقيقة أنه لم يفز سوى بستة صراعات هوائية طوال المباراة. بالنسبة لفريق يتمتع بالجودة الفنية التي يتمتع بها بورتو، فإن الفشل في تحويل عدد الركلات الركنية إلى فرص ذات قيمة عالية من حيث توقعات الأهداف (xG) هو أحد الجوانب التي من المرجح أن يركز عليها فاريولي. وبالمثل، لم يتمكن فورست من الاستفادة من وجود كريس وود قبل خروجه في الشوط الأول، حيث فشل في تسجيل أي تسديدة من المرحلة الثانية للكرات الثابتة.

5. لم تنجح التبديلات في كسر الجمود التكتيكي

لجأ كلا المدربين إلى مقاعد البدلاء في الشوط الثاني بحثًا عن هدف الفوز، لكن البنية التكتيكية للمباراة ظلت جامدة. أدخل فاريولي لاعبين مثل دنيز غول وبيبي في الدقيقة 58 لتنشيط الهجوم، بينما أشرك بيريرا نيكو ويليامز وأوماري هاتشينسون لتوفير السرعة في الهجمات المرتدة. ومع ذلك، تظهر بيانات الشوط الثاني انخفاضاً في جودة التسديدات لكلا الفريقين. أدى قرار فورست باستبدال كريس وود في الشوط الأول إلى تحويل تشكيلته إلى شكل هجومي أكثر حركة ولكن أقل قوة بدنية، وهو ما تمكن مدافعو بورتو من التعامل معه بسهولة. وصلت المباراة إلى طريق مسدود حيث لم يتمكن دكة البدلاء لأي من الفريقين من تغيير زخم xG بشكل كبير في الدقائق العشرين الأخيرة.

الخلاصة

كان هذا التعادل 1-1 مثالاً كلاسيكياً على كيف أن الصمود الدفاعي يمكن أن يقضي على قوة الهجوم. أظهر فريق بورتو، بفضل 1.92 xG وثمانية تسديدات على المرمى، قدرته الإبداعية، لكن افتقاره إلى الدقة التهديفية والهدف العكسي الغريب منح نوتنغهام فورست فرصة غير متوقعة للعودة إلى المباراة. سيكون فريق فورست سعيدًا بالنقطة التي حصل عليها من 0.26 xG فقط، مما يثبت أن الهيكل الدفاعي وقليل من الحظ يمكن أن يتفوقا في كثير من الأحيان على الهيمنة الإحصائية في المسابقات الأوروبية.