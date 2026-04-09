نادي بايرن ميونيخ، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات النادي مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

مشاهدة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر

يواصل نادي بايرن ميونيخ سعيه نحو الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، فإنهم يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودي خدمات مختلفين. ستجدون هنا قائمة بالقنوات التي تغطي مباريات نادي بايرن ميونيخ.

تتقاسم Sky و DAZN حقوق البث في الدوري الألماني هذا الموسم - تتولى Sky بث مباراة يوم الجمعة وتقدم جميع المباريات الفردية بالإضافة إلى المباراة الرئيسية مباشرةً. يمكنكم متابعة المباريات عبر البث المباشر على WOW أو عبر تطبيق Sky Go.

في المقابل، حصلت DAZN على البث المباشر للمباريات المرموقة يوم السبت، وتظل هي المنصة التي تبث مباريات يوم الأحد. لذا، فإن موعد مباراة بايرن ميونيخ هو الذي يحدد من سيقوم بالبث.

في التلفزيون المجاني، لا توجد سوى بث واحد في مناسبات معينة في الدوري الألماني، بما في ذلك المباراة الافتتاحية لكل من الذهاب والإياب والمباراة الأخيرة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. في هذه الحالة، فإن SAT.1 هي الوجهة الصحيحة.

على DAZN، يمكنكم أيضًا مشاهدة معظم مباريات دوري أبطال أوروبا لفريق بايرن ميونيخ مباشرةً، باستثناء مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة تُبث حصريًّا على Amazon Prime. لكن سيحدث تغيير قريبًا: ستدخل شركة البث العملاقة الجديدة Paramaount+ السوق اعتبارًا من عام 2027.

إذا وصل بايرن ميونيخ إلى النهائي، فسيتم بث المباراة أيضًا على التلفزيون المجاني. عندها ستكون قناة ZDF هي المكان المناسب.

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB-Pokal) مباشرة على قناة Sky. ومع ذلك، تُبث بعض المباريات في كل جولة على القناتين العامتين ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن ميونيخ على القنوات المجانية، حيث تختار قناتا ARDوZDF في الغالب بث مباريات الفريق.

