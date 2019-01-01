نادر شوقي: رمضان صبحي لن يشتكِ من الأهلي ولديه عروض من إنجلترا

اللاعب لن ينضم للمنتخب ولم يسافر لألمانيا لرفض الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد نادر شوقي؛ وكيل أعمال رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، أنه اللاعب لم يفتعل أي مشكلة بعد خصم 10 % من مستحقات اللاعبين، موضحًا أنه عاد للقلعة الحمراء لهدف محدد ولن يحيد عنه.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كان قد قرر خصم 10 بالمئة من مستحقات كل لاعب بعد تلقي الهزيمة المخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوقي، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "رمضان عاد من إنجلترا إلى الأهلي بربع راتبه، لأنه يريد خدمة الأهلي، فهل سيتحدث في خصم 10 %؟، هو لم يأتِ من الأساس من أجل الأموال".

وأضاف: "رمضان صبحي لم ولن يشتكي من الأهلي، لأنه من الأساس الأهلي لا يحدث به مثل هذا الكلام".

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بسؤاله عن سبب عدم سفر اللاعب لتلقي العلاج في ألمانيا أسوة بعدد من اللاعبين ككريم نيدفيد وسعد سمير، أوضح: "قمنا بإنهاء إجراءات سفر رضمان إلى ألمانيا، لكن إدارة الأهلي رأت أنه الإصابة لا تستدعي السفر، خاصة أن الفريق لديه مباريات قوية، لذلك وافقنا وتم تغيير الخطة".

وتابع: "أنا أبحث عن مصلحة اللاعب، لكن لا بد من التضحية قليلًا، أنا لست منوطًا بالحديث عما إذا كان يلعب مصابًا أم لا، لكنه هنا من أجل الأهلي، وفي الوقت نفسه لن أخاطر به، نتحمل المخاطرات الصغيرة فقط".

عن مفاوضات الأهلي لشرائه نهائيًا، استطرد: "حتى الآن لم يتحدث معنا أحد حول تحول الإعارة إلى بيع، نحن لدينا عدة خطط، ونمتلك عروضًا من إنجلترا، لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

واختتم بالحديث عن موقفه من الانضمام للمنتخب الأول: "لا يوجد أي جديد عن عودة رمضان للمنتخب مرة أخرى، ولا أتوقع انضمامه".

وكيل لاعب المارد الأحمر كان قد أكد من قبل أن رمضان لا ينضم لصفوف الفراعنة، لأسباب خاصة بالجهاز الفني وليس منها ما هو فني.

يذكر أن صاحب الـ22 عامًا عاد لصفوف الشياطين الحمر على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الماضي .قادمًا من هيديرسفيلد الإنجليزي وحتى نهاية الموسم الجاري.