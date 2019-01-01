نادر شوقي: أردنا الثلاث نقاط من الزمالك ولولا الثواني الإضافية لحققناهم

نادر شوقي المسؤول عن قطاع الكرة بنادي الجونة يعرب عن سعادته بالتعادل مع الزمالك ويؤكد أن فريقه استحق الثلاث النقاط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نادر شوقي مسؤول قطاع الكرة في نادي الجونة أن فريقه كان يستحق الفوز اليوم أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري المصري.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها شوقي وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة كبيرة وكان أكثر من ند للزمالك واستحق انهاء المواجهة فائزًا.

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جاري تحميل لقب الدوري. 🏆

درع الدوري في طريقه إلى الجزيرة @AlAhly.🔴 pic.twitter.com/A3xyHSlQnP — جول مصر (@goaleg) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وقال شوقي: "الزمالك فريق كبير وخاض المباراة بحالة تركيز واضحة، لكننا أردنا الحصول على الثلاث نقاط من تلك المواجهة".

وأضاف: "كان هناك اتجاه لخوض المباراة بالناشئين لكننا قررنا أن نخوضها بالأساسيين، ولولا الدقائق الإضافية في المباراة لكنا قد حققنا الفوز".

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وعن نجوم الأهلي المعارين في يناير الماضي قال: "نشكرهم على تلك التدعيمات، أتمنى أن يبقى هؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل، والأهم أن يكونوا أنفسهم يريدون الاستمرار".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد رفع من رصيد الجولة للنقطة الـ ٣٨ في المركز ١٥ بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما وصل رصيد الزمالك للنقطة الـ ٦٩ بالمركز الثالث وله مواجهتين أمام الإسماعيلي والأهلي.