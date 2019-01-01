ناجي يدافع عن جنش بعد هدف نيجيريا

مدرب حراس المرمى لدى منتخب مصر يدافع عن جنش

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع أحمد ناجي مدرب حراس المرمى لدى منتخب مصر عن الحارس محمود جنش، وذلك بعد الهدف المبكر الذي تلقاه في مرماه أمام نيجيريا مبكرًا، في المباراة الودية التي أقيمت يوم الثلاثاء وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف وحيد.

وقال ناجي لإحدى المحطات الإذاعية المصرية: "مركز حراسة المرمى في منتخب مصر بخير، كما أنه يضم عدد كبير من المميزين مثل محمد وأحمد الشناوي وأبو جبل وعامر عامر، ونواصل متابعة ما يقدموه مع أنديتهم".

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كما أضاف ناجي: "سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة صعب علينا المباراة، لا يتحمل جنش مسؤولية الهدف، جنش لم يخض معنا أيضًا أي مران قبل مواجهة النيجر لانضمامه لنا متأخرًا".

ويستعد منتخب مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في يونيو المقبل.

يذكر أن مصر حصلت على التنظيم، بسبب عدم جاهزية الكاميرون التي كان من المفترض أن تنظم هذه البطولة.