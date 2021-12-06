ناجلسمان يعلي شعار اللعب النظيف ويواجه برشلونة بالقوة الضاربة!

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن المدرب يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ قد قرر خوض مباراة برشلونة بقوته الضاربة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن المدير الفني للفريق البافاري سيسعى لحصد نقاط المباراة الثلاث تحت أي ظرف.

ويملك بايرن ميونخ حاليًا 15 نقطة في صدارة المجموعة التي تضم برشلونة وبنفيكا ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، وضمن الصعود لدور الـ 16 بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن ناجلسمان لن يجري الكثير من التغييرات على التشكيل الأساسي لنادي بايرن ميونخ، حيث سيبقي التبديلات عند الحد الأدنى.

وقرر المدرب أن يدفع بالثنائي مارك روكا وجمال موسيلا بدلًا من ليون جوريتسكا وليروي ساني في تشكيل المباراة، على أن يبقي على بقية التشكيل أساسيًا.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز في مواجهة الفريقين من أجل ضمان التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا دون النظر لنتيجة بنفيكا ودينامو كييف.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في المجموعة خلف بايرن ميونخ برصيد سبع نقاط، ويحل بنفيكا ثالثًا بخمس نقاط.