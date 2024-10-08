ليس بالجهد وحده تأتي الانتصارات.. ناجلسمان يستلهم الفوز من عادته الغريبة قبل المباريات!

اكتشف كيف يحقق الفوز بطريقة غير تقليدية!

قد لا يأتي الانتصار بالجهد المبذول داخل الملعب فقط، هناك حسابات وعوامل أخرى يؤمن بها بعض نجوم كرة القدم. إذ يحرص هؤلاء على ممارسة عادات وطقوس محددة يتفاءلون بها ويعتقدون أنها تجلب الحظ لهم قبل كل مباراة.

البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، يحرص تمامًا على ارتداء الحذاء الأيسر أولًا قبل المباريات، ولا يكتفي بهذه العادة فقط، بل يبلل أيضًا قُفازيه بالماء قبل الدخول إلى أرض الملعب، ثم يذهب يبلل القائمين والعارضة في المرمى الذي يحرسه. هذه الطقوس لا يبدأ الحارس البلجيكي أي مباراة مع فريقه إلا بعد أن يتأكد تمامًا من أنه مارسها وقام بها على أكمل وجه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيما يذهب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، إلى اعتقاد آخر، فهو يقص شعرة واحدة من رأسه قبل كل مباراة، ويعتقد أن هذه العادة تؤثر إيجابيًا على تسجيل الأهداف داخل الملعب.

كما يرغب رونالدو دائمًا في أن يكون أول شخص يخرج من طائرة الفريق عند السفر لخوض المباريات الخارجية.

أما غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، فيُفضِل أن يكون آخر اللاعبين خروجًا من الممر المؤدي من غرف الملابس إلى الملعب.

بينما كان لدى الأسطورة الهولندية يوهان كرويف عادة غريبة يمارسها دائمًا حينما ينزل أرض الملعب، فكان يقوم بإلقاء العلكة التي يمضغها في نصف الملعب الخاص بالفريق المنافس، لأنه يعتقد أن ذلك يساعده على تسجيل الأهداف في مرماهم.

وكان قائد تشيلسي السابق جون تيري صارمًا للغاية في معتقداته وطقوسه قبل المباريات، إذ كان يداوم على الجلوس في نفس المقعد بالحافلة قبل كل مواجهة، ولا بد أن يسمع أيضًا نفس الأغنية التي اعتاد سماعها قبل جميع المباريات التي خاضها في حياته.

وبين كل هذه العادات، قد تصل معتقدات المدرب الألماني الشاب جوليان ناجلسمان إلى حد الخرافة، فهو يتناول مشروب طاقة مُحدد قبل كل مباراة، ويستمر في تناول نفس النوع حتى يخسر. وبمجرد أن يتعرض للخسارة في إحدى المباريات، فإنه يغير نوع مشروب الطاقة إلى آخر، ويُكرر نفس العملية حتى يخسر مجددًا.

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يتجه الرياضيون دائمًا إلى تناول مشروبات الطاقة لعدة أسباب، وأحد أبرزها هو مساهمتها في زيادة اليقظة العقلية عن طريق تحسين وظائف المخ.

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