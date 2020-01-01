ناجلسمان يحلم بالعمل مع رونالدو: خضيرة أخبرني عن تفاصيل مثيرة في تدريباته

يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج يحلم بالعمل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

أعرب يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني عن أمله في العمل رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ناجلسمان لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن سامي خضيرة أخبره الكثير عن روتين رونالدو وتدريباته.

وقال ناجلسمان: "العمل مع كريستيانو رونالدو سيكون أمرًا مثيرًا بالنسبة لي، من الخارج هو لعدد كبير من البشر مجرد لاعب ينشر صورًا له داخل يخته".

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وأضاف: "سامي خضيرة أخبرني عنه الكثير، وعن طريقة تدربه المذهلة، يبدو لي أنه وحش كاسر في كل مناسبة".

وأردف: "رونالدو يصل للتدريبات أول لاعب ويكون آخر من يرحل عنها، هو شخص ودي للغاية ويملك تركيبة مذهلة".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ربطت رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، إلا أن النجم البرتغالي استمر في صفوف البيانكونيري.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد شارك في 14 مباراة هذا الموسم رفقة يوفنتوس في كل البطولات وسجل 16 هدفًا حتى الآن.