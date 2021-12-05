ناجلسمان: هتافات جمهور دورتموند لميسي أشعلت ليفاندوفسكي

أكد يوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ أن هتافات جماهير بوروسيا دورتموند ضد روبرت ليفاندوفسكي حفزت اللاعب لحسم المباراة.

جماهير بورسيا حرصت على استفزاز الدولي البولندي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ليلة أمس، بالهتاف "ميسي، ميسي" بهدف إخراجه من تركيزه على خلفية تتويج الأرجنتيني بالكرة الذهبية.

ليفاندوفسكي حل في المركز الثاني بتصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 خلف ميسي، لينتهي حلمه بالظفر بالبالون دور الذي كان قريبًا من التحقق في 2020 قبل إلغاء الجائزة بسبب فيروس كورونا.

لم تتكلل مساعي جماهير أسود الفيستيفاليا بالنجاح في واقع الأمر، حيث تمكن ليفا في إسكان مرماهم هدفين قاد بهما بايرن ميونخ للفوز 3-2 والابتعاد بصدارة الدوري الألماني.

ماذا قال ناجسلمان؟

وعلق المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي على هامش المباراة، قائلًا: "والعديد من الأشياء الأخرى التي تسمعها على المدرجات الكبرى".

ثم قال ناجسلمان عن صراع الدوري والصدارة: "انتصار اليوم والنقاط التي حصلنا عليها مهمة جدًا ولكن هذه المباراة لم تقرر شيء بعد، فالفوز لا يعني أننا حسمنا او اقتربنا من لقب الدوري".

يجدر الإشارة أن بايرن ميونخ يضرب موعدًا مع نادي ميسي السابق، برشلونة في آخر جولات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وسيتحدد مصير النادي الكتالوني من الصعود للدور القادم.

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