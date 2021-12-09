ناجلسمان: ما يحدث مع برشلونة طبيعي.. ودوري الأبطال هدف بايرن

أكد الألماني يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني على سعادته البالغة بالأداء المثالي الذي قدمه فريقه في دور المجموعات خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ أكمل سلسلة نتائجه المثالية بفوز عريض على برشلونة الإسباني بنتيجة 3-0 في مباراة الجولة السادسة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا".

تلك النتيجة جعلت بايرن ميونخ يحصد العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وأرسلت برشلونة للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد احتلال المركز الثالث خلف بنفيكا البرتغالي.

ماذا قال ناجلسمان؟

المدرب الألماني قال خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة برشلونة: "لقد كان دور المجموعات رائعًا وفزنا في كل مباراة، ولكن إذا نظرت إلى التسعين دقيقة ضد برشلونة، كان لدينا الكثير من فرص التهديف، والتحكم الكافي لتكون النتيجة أكبر، على أي حال أنا سعيد بالنتيجة وأداء الفريق في دور المجموعات".

وأضاف: "لقد سيطرنا على منافس نعرفه جيدًا، وأن لاعبيه لم يمنحوا برشلونة أي وقت للاسترخاء خلال المباراة".

وتابع: "ما تم تحقيقه حتى الآن مستحق تمامًا، والهدف الآن هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

ما هو رأي ناجلسمان في وضع برشلونة؟

المدرب الألماني أكد أنه يعرف الوضع الصعب الذي يعيشه برشلونة، والذي خرج من دوري أبطال أوروبا بعد 17 عامًا متتالية من التأهل إلى دور الستة عشر.

وقال ناجلسمان: "برشلونة لديه جبل من الديون التي تجر كل شيء إلى أسفل، في أكثر من قطاع".

وأضاف: "عليهم العودة إلى طريقهم القديم، إنهم في مرحلة تغيير جذري، ومن الطبيعي أن يمروا بمثل هذا الموسم، لقد حدث ذلك لأندية أخرى".

وقال مدرب بايرن ميونخ في ختام تصريحاته:"كمشجع لكرة القدم، آمل أن يصبح برشلونة في المستقبل القريب ناديًا مجيدًا مرة أخرى".

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